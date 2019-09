‘Fuori Posto’, festival di teatri al limite al Parco del Pineto

Ore 18.30

SCUOLA del BALLETTO DI ROMA in “ONE BY ONE”

laboratorio-performance di Pablo Tapia Leyton con la Scuola del Balletto del Roma

ONE BY ONE è una esperienza di improvvisazione in danza, che si articola a partire dalla relazione di un danzatore con lo spettatore. Il progetto mette una luce sulla trasformazione della relazione tra danzatore e spettatore attraverso la condivisione del materiale corporeo del danzatore stesso. I ragazzi sono stati guidati dal coreografo Pablo Tapia Leyton.

Il Balletto di Roma rappresenta nella ricerca artistica e nella formazione professionale della danza una delle principali realtà romane, nazionali e internazionali.

Ore 19.00

IL NAUFRAGRAMÈDOLCE in “SULLE TRACCE DI ODISSEO”

Spettacolo itinerante di e con Tiziana Scrocca e Roberto Mazzoli

Lo spettacolo di narrazione sull’Odissea è itinerante e si articola in 4 tappe che ci parlano della nostra umanità, della nostra vulnerabilità e della nostra forza, di come, sospesi tra cielo e terra, gli uomini da sempre cerchino il senso da dare al viaggio chiamato Vita. Il NaufragarMèDolce dal 1996 si occupa di teatro e musica a livello produttivo e formativo. Come Compagnia Teatrale è particolarmente attenta ai temi dell’impegno civile ed ha ricevuto diversi premi alla drammaturgia e una lettera di encomio dal Presidente della Repubblica.