Gabriele Lavia domani al Festival inDivenire allo Spazio Diamante

E’ in corso fino al 12 ottobre 2019 – allo Spazio Diamante – la terza edizione del Festival inDivenire, l’ormai atteso evento nato nel 2017 dalla volontà di Alessandro Longobardi, con la direzione artistica di Giampiero Cicciò.

Attesissimo l’appuntamento di mercoledì 9 ottobre alle ore: 21.00 con GABRIELE LAVIA, protagonista della serata dal titolo VITA E TEATRO/TEATRO E VITA. Conduce la serata Giampiero Cicciò, direttore artistico del Festival inDivenire

Una conversazione dagli inizi della carriera al teatro, dall’esperienza cinematografica alla preoccupante crisi del teatro dei giorni nostri, all’essenza della pratica teatrale di tutti i tempi. Gabriele Lavia, regista e attore, è sicuramente l’ultimo dei grandi protagonisti del teatro italiano.

Nella conversazione di scena, Lavia si racconterà come è solito fare, con sorprendente onestà e parlerà di teatro e del suo futuro, perchèc ome egli stesso ha dichiarato in una intervista di qualche tempo fa: “Il teatro non può morire, morirà forse la forma dello spettacolo, ma la rappresentazione dell’uomo per l’uomo non può morire”. Per non far morire lo spettacolo, rivela l’ultimo “gigante” della scena italiana, bisogna impegnarsi, è necessario che l’Artista si dia “in pegno”: “Se tu non dai il pegno di te stesso sul palcoscenico, se non realizzi un contratto morale con lo spettatore allora non succede nulla”

Il Festival inDivenire, organizzato da O.T. I. – Officine del Teatro Italiano, il consorzio presieduto da Longobardi, ha come evento centrale il “Premio inDivenire per il Teatro e la Danza” che nasce con lo scopo di individuare e valorizzare nuove opere presentate in forma di studio che grazie al premio diventeranno spettacoli completi, dando così visibilità all’intensa e vivace attività condotta dalle nuove generazioni. Oltre al Premio rivolto a compagnie e artisti con esperienza (senza un limite di età), da quest’anno OTI promuove la prima edizione del “Festival inDivenire – Lazio per il Teatro” allo scopo di sostenere la crescita artistica di attori diplomati da non più di 5 anni nelle Accademie/Scuole di teatro di chiara fama con sede nella Regione Lazio.

Dal 21 settembre, sarà possibile assistere a tutti gli spettacoli selezionati per le tre sezioni (Teatro, Teatro Lazio, Danza) che compongono il ricco e affascinate cartellone della terza edizione di inDivenire. Il 9 ottobre Gabriele Lavia incontrerà pubblico e compagnie del festival in una serata a lui dedicata. Serata finale il 12 ottobre alle ore 21.00 con altri grandi ospiti, Lino Guanciale e Manuela Mandracchia, per la consegna dei premi al miglior progetto di Teatro e Teatro Lazio.

inDivenire si pregia quest’anno di ospitare un evento di grande rilevanza, che accompagnerà tutta la durata del festival, dal 20 settembre al 12 ottobre: la mostra IO SO(G)NO I Minori Non Accompagnati Stranieri Si Raccontano Attraverso La Fotografia. Si tratta del risultato di un progetto dell’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) rivolto a minori stranieri non accompagnati ospiti di due strutture di accoglienza di Roma.

Teatro/ Danza/Arte

un progetto di Alessandro Longobardi

direzione artistica di Giampiero Cicciò

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina 230B – tel 06 6794753

Prezzo biglietti

PROSA

Intero € 10,00

Ridotto (Universitari, Under 30, Over 65, Residenti Municipio V) € 7,00

inDivenire card Prosa 5 spettacoli € 30,00

DANZA

5 euro 1 spettacolo – 12 euro 3 spettacoli – 15 euro 5 spettacoli

ACQUISTO BIGLIETTI

– Presso il botteghino dello Spazio Diamante in Via prenestina, 230b.

Il botteghino apre un’ora prima dello spettacolo.

– Presso il botteghino della Sala Umberto

Orario:

martedì-venerdì h.12.00/19.00

sabato h.16.00/20.00, domenica h.14.00/18.00

Lunedi chiuso al pubblico con centralino operativo per info e prenotazioni h.12.00/19.00.

– Presso il botteghino del Teatro Brancaccio

Orario:

martedì-venerdi

sabato h. 12.00-19.00, domenica h. 12.00-18.00

Lunedi chiuso al pubblico con centralino operativo per info e prenotazioni

h.10.00-13.00/14.00-19.00

Info e prenotazioni

tel. 06 27858101 – botteghino@spaziodiamante.it – whatsapp 345 9409718

Trasporto Pubblico

Con l’autobus 150F, N12 – Fermata Prenestina/Conti

Con il Tram 5 / 14 / 19 – Fermata Prenestina/Conti

Con l’automobile È possibile parcheggiare sulla via Prenestina e strade adiacenti.

Taxi Stazione taxi Largo Preneste