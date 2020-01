Garibaldi torna con “Il senso della vita”, dal 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali

Il brano s’interroga sull’essenza del vivere

Da venerdì 10 gennaio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Il senso della vita”, il secondo singolo del cantautore ligure Garibaldi in uscita con l’etichetta Aisha.

“Il senso della vita” vuole essere il nuovo viaggio di Garibaldi, nome d’arte di Simone Alessio, che nel suo attuale lavoro discografico affronta, la storia di un uomo che, ormai vecchio, seduto ad un tavolo di un bar decide di scrivere una canzone dove poter mettere a parole l’intera sua esistenza, affrontando così, la tematica centrale del brano ‘l’essenza del vivere’.

Garibaldi descrive così il suo progetto: ”Ho voluto scrivere di un viaggio, molto intimo, di un uomo che nel ciclo finale della sua vita, trovatosi di fronte ad un foglio bianco, si accorge, in quel momento e solo in quel momento, di aver raccontato una storia talmente frenetica e veloce da non essere riuscito ad apprezzarla come avrebbe voluto.” – continua l’Artista – “Poco dopo averla scritta l’uomo termina la sua vita terrena, lasciando gli affetti e tutto quello per cui aveva lottato fino a quel momento, lasciando, così, una personale traccia del suo ‘senso della vita’ alle persone che decideranno di leggerla”.

“Il senso della vita”, unisce il cantautorato italiano alle sonorità balcaniche, è stato realizzato all’Aisha Studio di Milano con la produzione artistica interamente affidata a Umberto Iervolino, noto nel circuito discografico per aver prodotto Artisti del calibro di Francesco Renga, Gianluca Grignani e molti altri.

Il singolo verrà accompagnato da un particolare videoclip che ripercorrerà l’intero percorso di vita del personaggio del brano e sarà pubblicato prossimamente sul canale ufficiale dell’Artista.

“Che fatica il senso della vita”

BIOGRAFIA

Simone Alessio nasce a Imperia il 1 marzo 1989. Fin da bambino ascolta grandi cantautori italiani come Fabrizio De Andrè, Antonello Venditti, Lucio Dalla e tanti altri.

Nel febbraio del 2017 esce il suo primo singolo ufficiale dal titolo “Mi e Ti” in dialetto ligure accompagnato da un video musicale, il brano riscuote da subito un grande successo mediatico che lo porta a fare dapprima varie interviste su TV e Radio Regionali e in seguito in media nazionali.

Tra aprile e maggio 2017 esce il secondo singolo e video musicale “Traccia di te”, il brano riscuote un buon successo e gli permette di arrivare alle semifinali di Area Sanremo, nel frattempo il brano “Mi e Ti” diventa sigla ufficiale di “Olio Oliva” una importante manifestazione del settore dell’alimentare che celebra l’oliva Taggiasca nel mondo.

A gennaio 2018 esce il singolo “MusicAmore” e viene presentato insieme al video musicale in Comune di Diano Marina.Il brano riscosse un gran successo in rete e e vince “il premio della Critica” al Festival Nazionale della Melodia.Da luglio 2018 incomincia la sua collaborazione con Umberto Iervolino che sposa il progetto “Garibaldi”. Il 20 settembre 2019 è uscito “Ballo balcano” primo singolo del disco “Progetto Garibaldi”.