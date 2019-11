A gennaio ‘Telegram is the Future 2020’, per diventare esperti

Roma – “Thelegram is The Future 2020” e’ il motto scelto dagli organizzatori per l’evento che si terra’ il 25 gennaio 2020 al Polo Formativo di Roma – Auditorium via Cristoforo Colombo, per parlare della nota app ma non solo. Sei trainer, esperti di Telegram, terranno un’intera giornata di lezioni, impartendo le nozioni fondamentali a freelance e aziende per consentire un utilizzo piu’ proficuo e professionale, per diventare esperti dell’app che non e’ solo messaggistica istantanea ma molto di piu’. Saranno Daniele G. Piccinella, Domenico Marra, Flavius Florin Harabor, Asia F. Rossi, Teresa A. Laera e Nicola Mondello, i sei esperti che tratteranno i vari aspetti per un approccio piu’ completo nell’utilizzo di Telegram: fare business, microblogging, mail up, creare canali, testi, immagini e addirittura guadagnare direttamente. La giornata iniziera’ alle 9.45 e terminera’ nel pomeriggio. Per per partecipare bisognera’ acquistare l’apposito biglietto sul sito ‘www.telegramisthefuture.com’ al prezzo di 299 Euro (99 euro sino al 30 novembre).