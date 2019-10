Gente intorno a me: mostra di fotografia di Stefano Marcovaldi al teatro San Genesio dal 1 novembre

Venerdì 1 novembre, presso il Teatro San Genesio di Roma, si inaugurerà la nuova mostra personale del fotografo Stefano Marcovaldi. Questa mostra, significativamente intitolata Gente intorno a me, foto dei Supereroi di tutti i giorni, ben si cala nel contesto espositivo teatrale e musicale della rassegna filantropica Vitala Festival, in sostegno di arte e musica, giunta alla sua ottava stagione.

Avvicinatosi alla fotografia in bianco e nero nella seconda metà degli anni sessanta, Marcovaldi ha iniziato da autodidatta a sviluppare e a stampare in camera oscura, da sempre indirizzato verso una ricerca fotografica volta a documentare sia la vita in strada che il paesaggio urbano. Di notevole importanza è stata ed è la frequentazione di gruppi fotografici romani dove il continuo confronto con stili e sguardi eterogenei lo ha portato a un positivo miglioramento del suo bagaglio tecnico-culturale fotografico e umano.

Le fotografie di Marcovaldi immortalano persone di tutti i giorni colte in espressioni intense, particolari, gioiose e anche toccanti: volti incontrati nelle piazze e nelle vie di varie città, in luoghi pubblici come bar, negozi, mezzi di trasporto. Una ripresa diretta, dal vero, immagini della quotidianità che passano di solito inosservate: Marcovaldi le isola da quel contesto e le ripropone in una diversa realtà. La realtà del suo campo visivo ed emozionale, rendendole così protagoniste di una nuova interpretazione più ampia e aperta a tutti. Un continuo viaggio con lo sguardo.

Dagli anni ’80 ad oggi, Marcovaldi partecipa a numerose pubblicazioni, mostre collettive e personali, tra le più recenti, “La Famiglia in Italia” Esposizione sul tema indetto dalla FIAF c/o Biblioteca Marconi (Roma 2018), FOTOLEGGENDO (Roma 2018), e la Mostra “Art Full Frame” al London Photo Show c/o The Bargehouse Gallery (Londra 2019).

https://www.instagram.com/marcovaldifoto/?hl=it https://marcovaldifoto.blogspot.com/

Il Vitala Festival, rassegna musicale e artistica di natura filantropica, ospita con grande piacere questa mostra raffinata e suggestiva, tra gli eventi della nuova e ottava stagione. Organizzata da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, la rassegna ospita una varietà di eventi musicali e artistici da Settembre a Giugno. L’organizzazione ringrazia i collaboratori, gli artisti, il pubblico e i sostenitori della rassegna per la rinnovata fiducia in ogni nuova stagione.

http://www.teatrosangenesio.it/concerti.html http://www.teatrosangenesio.it/expo.html (Rif. Mostre a cura del Vitala Festival)

https://www.facebook.com/vitalafestival/ https://www.instagram.com/vitala_festival/

INGRESSO MOSTRA GRATUITO – La mostra sarà visitabile fino al 14 Novembre 2019 in orario 17.00-20.00, previo appuntamento o contestualmente agli eventi in programma presso il Teatro.

Info:wonderwallenter@gmail.com

I visitatori alla mostra usufruiranno di ingressi ridotti agli spettacoli teatrali e musicali in corso al Teatro San Genesio dal 1 al 10 Novembre.

www.teatrosangenesio.it

Con il gentile sostegno di: Nanna Papera – catering Eventi, nanna.papera.ab@gmail.com ; Wanted in Rome – www.wantedinrome.com ; School of Rock, Centro Musicale – www.schoolofrockrome.it