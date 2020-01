Ghost, il Musical arriva in Italia al Teatro Sistina

Al Teatro Sistina arriva Ghost- Il Musical, tratto dall’omonimo cult degli anni ’90 e vincitore di un Golden Globe assegnato a Whoopy Goldberg come attrice non protagonista.

Un thriller romantico, dove la suspence creata dai continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso dell’amore quando vive oltre il tempo, adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin.

Il tour di Ghost Il Musical, partirà da Bologna (25 e 26 gennaio) e approderà al Teatro Sistina di Roma dal 28 gennaio al 9 febbraio per poi proseguire in tutta Italia fino a maggio. Nel cast troviamo Mirko Ranù (Sam), Giulia Sol (Molly), Oda Mae (Gloria), Thomas Santu (Carl), guest star internazionale Ronnie Jones, autore di grandi successi per Zucchero, nel ruolo del fantasma dell’ospedale.

Un’inedita edizione questa del regista Federico Bellone, a differenza delle altre versioni, questa resta fedele al film e il Musical è privo di effetti visivi tecnologici, in questo spettacolo l’illusione ottica saprà conquistare il pubblico fino all’ultima nota grazie all’intervento di Paolo Carta, artigiano dell’illusionismo.

La trama: le vite di Sam, banchiere di New York e Molly, giovane artista, vengono sconvolte dall’omicidio di lui. Sam si ritrova ben presto fantasma e per manifestarsi a Molly si serve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). I due cercano di convincere Molly dell’esistenza di una vita ultra terrena e insieme riescono a smascherare il mandante dell’omicidio di Sam: l’avido Carl.

Roberto Puntato