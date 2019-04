Giancarlo De Cataldo presenta “ALBA NERA” alla Libreria Nuova Europa

Sabato 4 maggio, ore 18.00

Libreria Nuova Europa

CC I Granai

Via A. Rigamonti 100 – Roma

Presentazione del libro

ALBA NERA

di

Giancarlo De Cataldo

Sarà presente l’autore

GIANCARLO DE CATALDO ha scritto Romanzo criminale, Suburra (con Carlo Bonini), diventati film e serie tv di culto, e L’agente del caos. Per Rizzoli ha pubblicato L’India, l’elefante e me, In giustizia, Il combattente e l’antologia Sbirre, con Massimo Carlotto e Maurizio de Giovanni.

Il commissario Alba Doria combatte solo per se stessa. Dall’autore di Romanzo criminale un thriller feroce sull’epica nera del tradimento.

Per Rizzoli ha pubblicato L’India, l’elefante e me, In giustizia, Il combattente e l’antologia Sbirre, con Massimo Carlotto e Maurizio de Giovanni. Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l’Italia di sempre che esibisce il suo ghigno feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria.

Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo, sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano la cima della piramide.

Ma neanche la mente più lucida può considerare ogni variabile. Così quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato.

Tanto più che a tornare sono anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l’amico di quei giorni lontani: poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo.

Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più forte.

Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l’abisso del presente, l’incubo collettivo infestato da haters e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, da gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l’odio diventa il business migliore, solo il primo raggio di un’alba spietata può rischiare le tenebre che ci avvolgono.