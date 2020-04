Giancarlo Leone confermato Presidente APA

Giancarlo Leone è stato confermato per il prossimo triennio Presidente della Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il voto unanime dell’Assemblea, espresso in modalità remota e segreta. La designazione ed il progetto programmatico erano stati precedentemente votati, sempre all’unanimità, dal Comitato Direttivo.

64 anni, Manager di lungo corso in Rai, già Amministratore Delegato di Rai Cinema, Vicedirettore Generale, Direttore di Rai1, Docente all’Università LUISS, Leone è attualmente Amministratore Delegato di Q10 Media società leader nel settore della comunicazione e consulenza strategica.

“Il prossimo triennio del mandato sarà dedicato prevalentemente alla ricostruzione ed alla ripartenza della filiera dell’audiovisivo (serialità tv, film, intrattenimento, documentari, animazione) che è stata travolta, come tutti i settori vitali del Paese, dalla emergenza Covid-19. Il settore ha un volume della produzione superiore ad 1 miliardo di euro l’anno ed un livello di oltre 100 mila occupati direttamente ed indirettamente. In questa fase è tutto fermo con danni straordinari per le imprese ed i lavoratori. Ogni mese di fermo equivale a circa 100 milioni di danni”. Il Presidente di APA ha però sottolineato “la significativa sensibilità del governo ed in particolare del MIbact per individuare le misure idonee a fronteggiare insieme la crisi” e si attende “altrettanta attenzione, nell’interesse comune, da parte delle emittenti televisive nazionali free, pay e delle piattaforme on demand che sono i naturali e principali partners dell’audiovisivo”.