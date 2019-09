Giglia Marra al Teatro Trastevere con “Shake Fools” dal 9 al 13 ottobre

Giglia Marra sarà una delle protagoniste dello spettacolo Shake Fools diretto da Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti che andrà in scena al Teatro Trastevere dal 9 al 13 ottobre. Una riscrittura attualizzata che utilizza anche inflessioni dialettali per restituire veridicità e fondatezza alla poetica universale di William Shakespeare. Un mezzo per “uscire dalla formalità del Teatro” e tramite il Teatro stesso, veicolare nuove forme di comunicazione.

Ho accettato di fare questo spettacolo perché è un’attualizzazione delle opere shakspeariane… io interpreterò una cattivissima Lady Macbeth in chiave moderna, ovvero una conduttrice televisiva, una che per carriera è disposta a tutto in fatti sacrificherà anche parte della sua famiglia. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto unico, diretto da Manuela Tempesta con la quale ho già avuto il piacere di lavorare e di cui conosco il grande talento visionario.

Non è la prima volta che la Marra collabora con Manuela Tempesta, l’attrice, infatti, è già stata protagonista di “Cristallo”, un corto pluripremiato in vari festival nazionali e internazionali e presentato al Torino Film Festival.

Giglia Marra ha preso parte a varie fiction di successo quali “Squadra antimafia”, “Ris” e “Distretto di polizia” ed è stata protagonista del cortometraggio “Una serata speciale” presentato alla Festa del Cinema di Roma e ai Nastri D’Argento 2018 e diretto dal suo compagno Federico Zampaglione leader dei Tiromancino.

L’artista si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua intensa interpretazione insieme a Francesco Montanari nel videoclip musicale “Noi casomai” dei Tiromancino.

Giglia Marra ha conquistato, inoltre, Hollywood dove è stata scelta come Testimonial di 138Water https://www.138water.com (l’acqua delle celebrity americane) e testimonial per la Sezione Attrici Italiane del Fashion Magazine QP https://www.qpmag.com.