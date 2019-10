Giornata Salute Mentale, Asl Rm2 partecipa a evento ‘Matti per la corsa’

Roma – Domenica 13 al Parco della Caffarella si terrà l’evento ‘Matti per la corsa’, cui parteciperà l’Asl Roma 2, con attività come maratona a staffetta e parcheggiate archeologiche.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale – il 10 ottobre – l’Asl Roma 2 ha collaborato all’evento ‘Matti per la corsa’ che si terra’ domenica 13 ottobre a Roma presso il Parco della Caffarella, ingresso da largo Pietro Tacchi Venturi. Dalle ore 9 si correra’ una maratona a staffetta (gara a squadre) e una gara individuale di 10,5 km. Per le 14.30 e’ prevista la passeggiata archeologica, di circa 5 km, in cui i cittadini saranno guidati dai pazienti del Dipartimento di Salute Mentale. Inoltre, saranno presenti alcuni Centri diurni con i gazebo, e tra i premi che verranno assegnati vi saranno anche prodotti da loro realizzati. “La partecipazione agli eventi sportivi, ed anche solo a semplici camminate- ha dichiarato Flori Degrassi, direttore generale Asl Rm2- migliora la salute fisica e psichica, e per questa ragione abbiamo deciso di collaborare con entusiasmo a questa preziosa iniziativa organizzata dall’associazione di volontariato ‘Si puo’ fare di piu” che si occupa del disagio psichico e dall’Italia Marathon Club”. “Il ruolo di protagonisti dell’evento giocato dagli utenti del Dipartimento di Salute mentale, in piena integrazione con i cittadini- ha affermato Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asl Rm2- rappresenta un fattore importante di promozione della salute mentale di tutti”. Info su www.mattiperlacorsa.it.