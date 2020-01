Il trascorrere del tempo, l’amicizia, l’omaggio ai grandi registi del passato. Questi i temi principali dell’ultimo film di Gabriele Muccino, “Gli anni piu’ belli” , presentato oggi alla stampa alla presenza del regista e degli attori principali.

Riccardo (Claudio Santamaria), Paolo (Kim Rossi Stuart), Giulio (Pierfrancesco Favino) e Gemma (Micaela Ramazzotti) sono i protagonisti del film, che da adolescenti diventano adulti, in un arco temporale che va dagli anni’80 ai giorni nostri.

Giulio, figlio di un meccanico, diventa avvocato per difendere i piu’ deboli, ma verra’ fagocitato nello stesso sistema che vuole combattere, Riccardo, figlio di due hippy, spera di trovare nella politica una speranza e una motivazione ad andare avanti, mentre lotta per avere un rapporto col figlio da cui vive separato, mentre Paolo, insegnante di latino e greco al liceo, considerato l’idealista del gruppo, dimostrera’ alla fine di essere l’unico personaggio coerente e risolto. Gemma, rimasta orfana a 16 anni, lottera’ per trovare la sua strada, trasformando la sua fragilita’ in coraggio e determinazione.

L’amicizia fortissima che lega i quattro protagonisti, attraverso varie vicissitudini, li fara’ perdere e ritrovare piu’ volte, senza che il filo che li lega da sempre si spezzi mai veramente.

Il regista Gabriele Muccino ha spiegato in conferenza stampa: “Questo film e’ pregno di tutto cio che ho vissuto sognando e nutrendomi di cinema ed e’ l’esplorazione piu’ alta di quello che il cinema mi ha dato. Dentro c’e’ tutto, da Zavattini, a Risi, a Scola, a Fellini. Sono omaggi di uno che ha vissuto grazie a questi maestri e che si e’ realizzato grazie a quel cinema. E’ un film ispirato da un’ispirazione senza la quale non sarei stato quello che sono diventato, nel bene e nel male”.

Nel film, per la prima volta sul grande schermo, recita anche Emma Marrone, nel ruolo di Anna, la moglie di Riccardo, la quale non esclude di ripetere l’esperienza di attrice: “Se lo rifarò? Non mi metto paletti, se ci sarà l’occasione giusta“, ha dichiarato in conferenza stampa, mentre Nicoletta Romanoff, che nel film intepreta Margherita, la moglie di Giulio, e’ tornata a lavorare con Gabriele Muccino dopo Ricordati di me (2003).

Francesco Acquaroli e’ invece l’Onorevole Sergio Angelucci, padre di Margherita, mentre Matteo De Buono, Alma Noce, Francesco Centorame, Andrea Pittorino sono gli attori che interpretano i quattro protagonisti da giovani.

La colonna sonora del film e’ affidata a Nicola Piovani, mentre il titolo riprende il brano inedito di Claudio Baglioni.

“Gli anni piu’ belli” e’ distribuito da 01 Distribution ed uscira’ al cinema il 13 febbraio in 500 copie.

Sylvia Fortini