CIRCOLO DEGLI ILLUMINATI

Gli eventi dal 24 al 26 gennaio 2020

Via Giuseppe Libetta 1, 00154 Roma

Venerdì 24 gennaio 2020

ATLANTA presenta: AVA Dj

Dopo aver riscosso un grande successo a Milano e a Formentera, sbarca a Roma “Atlanta”: un nuovo format di eventi interamente incentrato alla musica rap del momento.

Prendendo nome da una delle città più importante per il rinnovamento del rap e la nascita del genere trap. Ospite di questa data inaugurale è AVA, producer e deejay ufficiale di Capoplaza. Il producer campano, al secolo Francesco Avallone, ha firmato le produzioni di hit come “Giovane Fuoriclasse”, “Uno Squillo”, “Tesla”, che hanno ottenuto decine di milioni di streaming e numerosi passaggi radio.

Ore 23:00

Biglietti: 10/15 euro

https://www.facebook.com/ mynameisatlantamilano/

https://www.instagram.com/ mynameisatlanta/

Sabato 25 gennaio 2020

MINÙ presenta: WILLOW

Il talento multiforme della giovane deejay di Manchester Al Circolo degli Illuminati

Sabato 25 il Circolo degli Illuminati ospita Willow, una delle deejay più talentuose del panorama elettronico made in UK. Scoperta da Move D, la giovane deejay si distingue per una house fortemente influenzata dal trip hop e da alcune flessioni techno, espresse a pieno nell’ EP “Workshop 23”.

Un sound difficile da definire per la sua dinamicità, che trova le radici in una preziosa collezione di vinili accumulata nel quartiere Northern Quarter di Manchester.

Dopo aver aperto Mall Grab nel suo tour mondiale, Willow torna al Circolo Degli Illuminati per offrire un set elegante e assolutamente coinvolgente.

Ore: 23:00

Biglietti: 10

Prevendite su: www.ticketfor.it

https://www.facebook.com/minu. circolo.degli.illuminati/

Domenica 26 gennaio

HIPPIE MARKET: Ingresso Gratuito

In linea con le grandi metropoli europee come Londra, Parigi e Berlino, anche a Roma c’è l’Hippie Market: un evento interamente dedicato all’ artigianato, alla moda vintage, alle street performance, alle cure olistiche, all’arte e alla creatività alternativa.

Il 26 gennaio gli spazi del Circolo degli Illuminati verranno allestiti per ospitare designer, stilisti, pittori, artigiani, collezionisti, musicisti e ballerini.

Con l’Hippie Market si vuole anche riqualificare culturalmente la zona di Via Libetta e il quartiere Garbatella, rivalutando l’artigianato nazionale e contrastando, attraverso il concetto di “second hand” e di “vintage”, la moda basata sulla produzione di massa e l’acquisto di vestiti usa e getta.

Unendo tradizione e nuove tendenze, l’Hippie Market è una proposta alternativa di moda, design e di e attenzione e relax per curare il corpo la propria spiritualità .

L’evento è a ingresso gratuito e inizierà dalla mattina per concludersi verso sera.

Dalle 11:30 fino alle 21:30

INFORMAZIONI: 3922131579