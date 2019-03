Gomorra: in anteprima al The Space Cinema Moderno di Roma i primi due episodi della quarta stagione

L’evento, realizzato in collaborazione con Sky, è previsto lunedì 25 marzo alle ore 19:00

In attesa del grande ritorno di Gomorra, la serie originale Sky nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, The Space Cinema offre ai suoi clienti più fedeli la possibilità di assistere – in anteprima – alle prime due puntate della nuova stagione in compagnia del cast, che sarà presente in sala. Un appuntamento imperdibile per vivere l’emozione del nuovo inizio sul grande schermo.

I possessori di “The Space Pass” (l’abbonamento The Space per andare al cinema senza limiti) potranno infatti ricevere l’invito esclusivo per partecipare all’evento, in programma lunedì 25 marzo, alle ore 19.00, al The Space Cinema Moderno di Roma. L’appuntamento, in collaborazione con Sky, sarà l’occasione per celebrare il fenomeno TV che ha riscosso un incredibile successo nazionale ed internazionale.

La quarta stagione di Gomorra debutterà poi su Sky Atlantic venerdì 29 marzo alle 21.15: Genny Savastano, Patrizia Santoro, Enzo Villa Sangue Blu, Valerio Misano ’o Vucabulà e Azzurra Avitabile torneranno sullo schermo con dodici nuovi episodi che da Napoli porteranno i protagonisti direttamente a Londra ma non solo.

L’appuntamento con l’anteprima romana conferma The Space Cinema Moderno come punto di riferimento non solo per il cinema di qualità, ma anche per le più importanti produzioni nazionali e internazionali,spaziando dalle serie televisive fino ai concerti, passando per l’arte e i grandi documentari. Una visione trasversale con la quale si punta a dare risalto ai più prestigiosi eventi cittadini, all’interno di una location ormai nota come luogo ideale per maratone, anteprime e contenuti speciali in una delle cornici più vive del panorama culturale romano.