Gospel XMAS Festival: a Roma Est tutta la magia del natale tra musica, shopping e il magico villaggio di Babbo Natale

A partire dal 7 dicembre, per ogni week end, il Centro Commerciale Romaest torna a stupire con eventi unici e originali i suoi affezionati clienti e visitatori. Anche quest’anno, in occasione dell’evento più magico dell’anno, si trasformerà in un luogo di forti emozioni e di grande musica dal vivo grazie al Romaest Gospel XmasFestival.

Un vero viaggio musicale che vuole ricordare,attraverso i brani natalizi più conosciuti e amati, il messaggio fondamentale che caratterizza il Natale: l’importanza dello stare con gli altri e la consapevolezza che la felicità è reale solo se condivisa. Gli “spettatori” diventeranno protagonisti in un’atmosfera in cui voci e suoni si fondono nell’esecuzione rigorosamente dal vivo di un repertorio interamente natalizio.

I Roma Gospel Voices, diretti da Nico Bucci, il 7 dicembre in una perfetta unione di entusiasmo e tecnica,coinvolgeranno con il loro carisma il pubblico presente. Il coro, cresciuto sia artisticamente che numericamente nel corso degli anni, da tempo riesce a comunicare al pubblico di tutta Italia il proprio magnetismo, interpretando in modo totalmente innovativo un vasto repertorio di musica Gospel e Soul. L’8 dicembre invece a salire sul palco sarà il Coro Mtda (formato da un gruppo selezionato dei migliori allievi dell’Accademia MTDA, studenti di canto e dei corsi di musical di livello avanzato) . Molti di loro hanno già avuto importanti esperienze professionali e sono stati e sono attualmente protagonisti sulle scene di produzioni di livello Nazionale (Come Mary Poppins in scena al teatro Sistina di Roma). Il coro è condotto dall’insegnante Jana Mrazova, cantante che vanta un’intensa attività artistica internazionale nei più importanti teatri e sale da concerto europei e oltre oceano, specializzata nel repertorio liederistico, sinfonico e contemporaneo.

I Feel The Spirit nome di una formazione modulare che dal 2005 accomuna cantanti e musicisti con l’energia del Gospel e del Soul afroamericano si presenteranno al pubblico della Capitale il 13 dicembre il loro repertorio. Negli anni l’eclettico coro di artisti ha sperimentato varie combinazioni (dal quartetto fino all’ottetto misto) e si è esibito in tutta Italia in club, varie rassegne corali, concerti tematici e eventi. Il repertorio comprende i grandi classici dello Spiritual, del Soul e del Gospel e propone arrangiamenti originali di Christmas Carol nel periodo natalizio.

Il 14 dicembre invece saranno i Phonema Gospel Singers, gruppo unico nel suo genere perché composto quasi esclusivamente da musicisti e cantanti professionisti uniti dalla passione per la musica e per il Gospel in particolare.

Il repertorio non è quello dei soliti cori Gospel tradizionali ma si arricchisce di contaminazioni provenienti dal gospel contemporaneo, dal soul e dal pop. Tra le ultime collaborazioni si notano: live con Mario Biondi, Ruggito del Coniglio (RAI Radio Due), Uno Mattina, festa di compleanno di Francesco Totti. Attualmente sono inseriti all’interno del ultimo lavoro discografico di Renato Zero.

The Coro, un’orchestra di voci, uno shuffle selezione di canzoni scellerato, il 15 dicembre in un mix selezionato per essere felici e fare di tutto un ‘pop’.Insomma, un coro che fa musica per tutti i gusti, per ogni occasione e di tutte le taglie. Il 21 dicembre invece gli All Over Gospel Choir , progetto che nasce nel 2006 dal desiderio del M° Giovanna Ludovici, proporrà a Roma e sempre all’interno del Centro Commerciale Romaest un repertorio di gospel contemporaneo. Sonorità black, r&b e fusion, ricche di groove e di blues, accattivanti e fresche. Il messaggio gospel resta intatto ma si veste di modernità e di attualità. A conclusione del festival il 22 dicembre i Baraonna, quartetto vocale italiano che ha fatto delle contaminazioni il suo tratto distintivo, facendo convivere il blues, la musica d’autore, lo swing, la tradizione partenopea e il jazz in uno stile fortemente riconoscibile e unico nel suo genere. Nel panorama musicale italiano si distinguono sin dal loro esordio, nel 1994, quando sul palcoscenico del Festival di Sanremo con la canzone I Giardini d’Alhambra guadagnano il Premio della Critica, il Premio per il Miglior Arrangiamento e poi il Premio Popolarità TV.

E se il Romaest Gospel XmasFestival coinvolgerà con il giusto ritmo i più grandi, sempre a partire dal 7 dicembre saranno i più piccoli a gioire di una presenza ineguagliabile: Babbo Natale! Come ogni anno infatti apre i battenti fra fantastici allestimenti e luci e divertenti attività creative di laboratorio il magico Villaggio Natalizio all’interno del Centro Commerciale.

Grandi e piccini potranno interagire direttamente con Santa Claus in persona a cui potranno non solo consegnare la loro ‘preziosa letterina’ piena di desideri e richieste di regali ma anche fare un foto unica ed originale che oltre a regalare forti emozioni diventerà il loro ricordo più bello.

Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre a partire dal 7 dicembre infatti, grazie al Concorso Gift Card del Centro Commerciale Romaest i partecipanti oltre ad avere la possibilità di vincere premi immediati potranno tentare la fortuna per il premio finale: un viaggio ad Eurodisney.

“Come ogni anno siamo entusiasti e felici di dar forma e vita alla ricorrenza più emozionante all’interno del Centro Commerciale: il Natale. Quest’anno grazie anche alla presenza del Romaest Gospel XmasFestival l’atmosfera sarà ancora più ‘accesa’ insieme ai nostri fantastici allestimenti uno fra tutti il Villaggio di Natale dove i più piccoli e non solo vengono trasportati in un luogo magico e pieno di gioia e colori insieme all’inconfondibile presenza di Babbo Natale. Noi crediamo ancora alla magia del Natale,alla tradizione e alle meraviglie che questa festività porta con sé da sempre.” così in una nota Marco Torresan direttore del Centro Commerciale Romaest.

Ecco gli orari speciali (con apertura anticipata alle 9.00) del Centro Commerciale Romaest: