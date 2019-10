Oltre 700 tra operatori, stampa specializzata ed enoppassionati per l’VIII edizione della manifestazione, andata in scena sabato 26 ottobre:

70 cantine italiane e non, 250 grandi etichette fra cui 210 vecchie annate protagoniste di un affascinante viaggio nel tempo all’ombra di Bacco

Grande successo di pubblico per l’VIII edizione di “LIFE OF WINE – Viaggio nelle età del vino” (www.lifeofwine.it), evento-degustazione unico nel panorama vinicolo nazionale dedicato ai vini dal lungo percorso andato in scena sabato 26 ottobre nella cornice dell’Hotel Radisson Blu di Roma.

Settanta grandi cantine da tutta Italia – affiancate da ospiti stranieri da Svizzera e Slovenia, novità che ha conferito un respiro internazionale a questa edizione – hanno dato vita ad un viaggio nel tempo scandito da oltre 250 etichette, di cui 210 vecchie annate spesso introvabili sul mercato.

Un’esperienza unica e semplicemente imperdibile per tutti gli enopassionati, come testimoniato dall’altissima e qualificata affluenza di pubblico: oltre 700 i partecipanti nel pomeriggio di apertura dell’evento, con più di 250 operatori – tra ristoratori, enotecari e distributori – e 100 giornalisti della stampa specializzata.

Invariata la formula che ha reso unico e, anno dopo anno, sempre più atteso questo affascinante appuntamento: ogni cantina, in postazioni presiedute dai produttori, ha proposto in assaggio l’annata in commercio e almeno due vecchie annate di una o più etichette (del 1968 le bottiglie più “anziane” di questa edizione, che negli anni ha esplorato il passato arrivando addirittura al 1930).

L’appuntamento, a cadenza annuale ed aperto a tutti, vedrà come ormai da tradizione la sua prossima edizione cadere nell’ultimo fine settimana di ottobre 2020.

LIFE OF WINE, manifestazione ideata e curata da Studio Umami (www.studioumami.com) – agenzia specializzata in comunicazione ed organizzazione di manifestazioni enogastronomiche – si avvale della collaborazione del giornalista Maurizio Valeriani, impegnato a rafforzare la selezione delle aziende per renderla ancor più rappresentativa delle tante anime del vino italiano. Partners di questa edizione l’Istituto Tutela Grappa del Trentino (www.grappatrentinadoc.it) e Olive di Sicilia (www.olivedisicilia.it).

Info e aziende presenti: http://www.lifeofwine.it

Facebook: https://www.facebook.com/Life- of-Wine-249159771798182/?ref= br_rs

Web: www.lifeofwine.it