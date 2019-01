Green Book con Viggo Mortensen e Mahershala Ali dal 31 gennaio al cinema

Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.

Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto Film Festival 2018, Green Book è un progetto carico di passione, emotività e vanta interpretazioni straordinarie firmate dal candidato all’Oscar Viggo Mortensen e dal Premio Oscar Mahershala Ali.

LEONE FILM GROUP e EAGLE PICTURES

Presentano

la PRIMA FEATURETTE

di

Green Book

Tratto da un’amicizia vera, il film vincitore di 3 Golden Globe arriverà nelle sale italiane il 31 gennaio.

Regia di

Peter Farrelly

Con

Viggo Mortensen

Mahershala Ali

distribuzione Eagle Pictures

