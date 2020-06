Guadagno: domani riaprono Musei Civici, Circo Massimo e Fori Imperiali

Roma – “Roma Capitale riapre tutti i suoi Musei Civici, i Fori Imperiali e Circo Massimo a partire da domani. Un modo particolare per celebrare la Festa della Repubblica, risaldando il senso di comunita’ e di appartenenza attraverso il filo rosso delle nostre radici culturali”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, Eleonora Guadagno (M5S).

“Ai Musei Capitolini e Palazzo Braschi che hanno gia’ riaperto, si affiancheranno Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura- prosegue Guadagno- Si potranno poi visitare di nuovo le aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo. Le modalita’ di effettuazione della visita sono finalizzate a garantire la massima sicurezza per i visitatori e i lavoratori. Ricordo che la prenotazione e’ obbligatoria – e gratuita per chi possiede la Mic Card – al numero 060608 oppure online sul sito www.museiincomuneroma.it”.