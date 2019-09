Halloween a Rainbow MagicLand

UN’ORDA FAMELICA DI ZOMBIE, 7 NUOVI PERCORSI DELLA PAURA E ATMOSFERE DA URLO

A Rainbow MagicLand, il Parco Divertimenti più grande del Centro – Sud Italia, è tutto pronto per festeggiare insieme la ricorrenza più tenebrosa dell’anno: Halloween! Dal 12 al 31 ottobre, ogni weekend, preparatevi a vivere un’avventura da brivido, sempre col fiato sospeso, tra zucche decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e creature di ogni genere.

Tornano, nella Capitale del Divertimento, le terrificanti Halloween Horror Nightmare, serate uniche all’insegna delle tenebre e della paura. Durante i giorni 12, 19, 26 e 31 ottobre, appena dopo il tramonto, il Parco Divertimenti sarà invaso da terrificanti zombie che spaventeranno a “morte” gli ospiti più audaci. Gli ospiti che avranno il coraggio di avventurarsi all’interno dei 5 “percorsi della paura”, dedicati ai più coraggiosi (età consigliata 12 anni), troveranno pane per i loro denti. “Zombie Attack”, un vero e proprio covo popolato da spettrali morti viventi. “La maledizione di Tutankhamon” dove, trasportati nell’antico Egitto dei Faraoni, gli impavidi avventori si ritroveranno tra mummie spaventose e inquietanti personaggi, giunti fin lì da un lontano passato, ne usciranno incolumi? “Doomed Circus”, un diabolico labirinto infestato da malvagi clown, che faranno qualsiasi cosa pur di ostacolare la via d’uscita, dei temerari che avranno avuto l’ardire di avventurarsi al suo interno. “Vampire Dungeons”, il terribile rifugio di orride creature del male, i Vampiri, sempre pronti a mostrare il loro lato più oscuro. L’imperdibile “Haunted Hotel” (l’attrazione che abitualmente è a pagamento per Halloween è compresa nel biglietto), lo spettrale albergo popolato da zombie minacciosi che, con i suoi interni agghiaccianti, metterà a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti.

Ma si sa, “dolcetto o scherzetto” è da sempre la festa più amata anche dai piccoli, infatti, tutti i fine settimana, a partire dal 12 ottobre, ad attenderli ben due “percorsi” a loro dedicati: Il museo dell’orrore, dove i nostri piccoli ospiti incontreranno dei personaggi che si riveleranno “mostri” di simpatia; Trick or Treat, la casa di tre sorelle streghe, in cui ci sarà da divertirsi, aiutandole a realizzare i loro incantesimi impossibili. L’animazione di Rainbow MagicLand si veste da “brivido” e, nel mese più spettrale dell’anno, gli show di Welcome e Goodbye attendono tutti gli ospiti per un saluto davvero speciale, in compagnia del mitico Gattobaleno. Inoltre, torna l’amatissima offerta “bimbo mascherato gratis”: ogni bambino che si presenterà alle casse del Parco Divertimenti, indossando un travestimento completo a tema Halloween avrà diritto ad un ingresso gratuito se di altezza inferiore a 1 metro e 40 centimetri ed accompagnato da un adulto pagante (per tutti i dettagli www.magicland.it).

Scegliete online sul sito www.magicland.it il biglietto che fa per voi, moltissime le opportunità a disposizione: i vantaggiosi Pacchetti Famiglia, Data Fissa Online, Biglietto Serale e molte altre opportunità da cogliere al volo per vivere un Halloween unico. Perché a Rainbow MagicLand, ad Halloween, tutto può accadere.