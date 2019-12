Hard Rock Cafe Nuovi dessert e idee regalo in serie limitata arricchiscono l’esperienza natalizia

Nuovi dessert e idee regalo in serie limitata arricchiscono l’esperienza natalizia –

L’esperienza del Natale in Hard Rock Cafe a Roma è sempre più ricca: dopo i menu dedicati e le iniziative per i bambini, arrivano anche i dessert speciali e idee regalo in serie limitata.

A partire da questi giorni e fino al primo gennaio 2020, infatti, gli ospiti avranno la possibilità di provare lo speciale Holiday Dessert Menu che comprende il Winter White Shake, la cui ricetta prevede gelato alle bacche di vaniglia mescolato con il Bourbon Maker’s Mark, cioccolato bianco e un pizzico di menta dolce. Lo shake, che si accompagna perfettamente anche ai nuovi Steak Burgers, è guarnito con una crema al cioccolato bianco, menta fresca e bastoncini di zucchero sbriciolati e servito in un bicchiere personalizzato con il marchio in cera rossa di Maker’s Mark. Disponibile per i clienti anche una variante non alcolica.

La carta dei menu prevede altre due offerte a tempo limitato: la Bananas Foster Sundae, coppa gelato nata a New Orleans e preparata con pound cake al burro, gelato alla vaniglia, salsa Banana Foster al rum Myers, panna montata e noci tostate e l’Espresso Martini, preparato con vodka Grey Goose, Kahlúa e caffè espresso, il tutto servito freddo e schiumoso. Sempre disponibili i dessert classici come la New York Cheesecake, l’Hot Fudge Brownie e la Homemade Apple Cobbler.

Per completare l’esperienza natalizia il Rock Shop di Hard Rock Cafe Roma offrirà agli ospiti la possibilità di acquistare idee regalo in serie limitata, tra cui una speciale coperta a tema. Tutti i prodotti natalizi possono essere acquistati anche nello shop online all’indirizzo https://shop.hardrock.com

