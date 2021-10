Hard Rock Cafe Roma, 22° edizione del Pinktober

Hard Rock Cafe Roma rinnova anche quest’anno la sua campagna PINKTOBER a sostegno della ricerca sul cancro al seno con un merchandising in edizione limitata e con un evento previsto il 12 ottobre. Dalle 20.30 nello storico locale di Via Veneto andrà in scena una serata dedicata al divertimento e alla solidarietà.

Sarà servito un menu speciale disponibile con in abbinamento soda o soda e birra, mentre sul palco si esibirà live Janis is Alive, la Janis Joplin tribute band con la voce di Gianna Chillà.

Per ogni menu speciale PINKTOBER acquistato verranno donati 2 euro a favore di AIRC. Inoltre, sarà possibile sostenere e ricevere informazioni sul Nastro Rosa AIRC, la campagna dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre verrà attivata una raccolta fondi a favore della Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione filantropica di Hard Rock International che donerà alle varie associazioni locali i proventi della raccolta benefica. Gli slogan di Hard Rock da sempre sono “Love All – Serve All” e “Take Time To Be Kind” e diventano ancora più attuali nel mese di sensibilizzazione sul tema della ricerca e della prevenzione sul cancro al seno grazie al fermo sostegno che in tutto il mondo Hard Rock dà al Breast Cancer Awareness Month, con l’obiettivo di aiutare tutte le persone che hanno più bisogno.

“Hard Rock è felice di sostenere le associazioni che sul territorio lavorano ogni giorno nella nostra comunità per sensibilizzare la prevenzione e la cura del cancro al seno” ha dichiarato Stefano Pandin amministratore delegato e area vice president. “Per noi è importante promuovere eventi di raccolta fondi come PINKTOBER, che richiamano tutta la nostra comunità e che trasmettono un messaggio di forza, di speranza e di consapevolezza per tutte le donne colpite da questa malattia”.

Nei Rock Shop, verrà proposto il merchandising PINKTOBER che comprende una t-shirt, una spilletta e un braccialetto PINKTOBER. Inoltre, attraverso la Hard Rock Heals Foundation, la percentuale del 10% delle vendite dei prodotti di merchandising PINKTOBER sarà devoluto alle associazioni per sensibilizzare e sostenere la ricerca.

Per tutto il mese di ottobre, quindi, sarà attiva la raccolta fondi attraverso la Hard Rock Heals Foundation. In particolare, per ogni burger PINKTOBER del menu in edizione limitata (MUSHROOM & BOURBON ONION BURGER, THE ULTIMATE ‘PUB’ BURGER, BLUE CHEESE & BACON BURGER) verrà devoluto 1 Euro in beneficenza attraverso la Hard Rock Heals Foundation, a sostegno di The Caron Keating Foundation e The American Cancer Society, sia per le vendite al ristorante, sia per quelle tramite le piattaforme delivery. Nei ristoranti di Roma, Firenze e Venezia sarà disponibile, inoltre, il cocktail TROPICAL MARGARITA in edizione limitata dal 1 al 31 ottobre, anche nella versione con incluso il bicchiere souvenir (mason jar).