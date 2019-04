Domenica 28 aprile 2019, dalle ore 13.30 – Ippodromo Capannelle

Roma – Si è svolta questa mattina la presentazione dei grandi eventi della primavera 2019 all’Ippodromo Capannelle. Una stagione ricca di appuntamenti di rilievo che si aprirà con il Dubai Day, in programma Domenica 28 aprile 2019, a partire dalle ore 13.30.

«Per fortuna si torna alle corse – le parole di Elio Pautasso, amministratore delegato e direttore generale di Hippogroup Roma -. Dopo una campagna d’autunno e una guerra invernale con l’amministrazione capitolina, la primavera ha portato consiglio. Torniamo con le nostre corse di primavera che sono le più importanti del galoppo italiano. Si parte il 28 aprile con il Dubai Day, con il Parioli Shadwell e il Regina Elena Shadwell, le Ghinee italiane, le corse d’eccellenza dell’ippica nazionale. Un grande appuntamento organizzato grazie agli amici del Dubai che sponsorizzano l’intera giornata di corse, tra cui quella dei purosangue arabi da loro fermamente voluta. Sarà una domenica ricca di eventi collaterali, come ad esempio La città dello sport organizzata da ASI».

Si riparte con le corse ma alcuni problemi restano ancora in piedi: «Esatto – continua Pautasso – , noi ci auguriamo che per il Derby, in programma il 19 maggio, si possa intravedere una strada più concreta che porti alla risoluzione di questi problemi. Questioni concentrate sui due nostri principali enti di riferimento, il Comune di Roma e il MIPAAFT. Per quanto riguarda il Campidoglio, i rapporti si sono un po’ stabilizzati nel momento in cui abbiamo ricevuto la lettera da Roma Capitale in cui era scritto che avrebbero riaperto i termini per la presentazione della domanda relativa al prolungamento della concessione. Questa notizia ci ha dato la possibilità di ripartire, però adesso i famosi termini vanno riaperti a breve, altrimenti a fine mese ci ritroveremo punto e daccapo. Senza la continuità aziendale di cui abbiamo bisogno per svolgere la nostra abituale attività, è impossibile andare avanti. Noi non crediamo che l’amministrazione capitolina voglia la chiusura di questo posto però è chiaro che abbiamo bisogno di alcune certezze fondamentali per proseguire il nostro lavoro, innanzitutto il canone di locazione e la durata del rapporto».

Da punto di vista dei rapporti con il MIPAAFT invece la situazione è più fluida: «Il Ministero ha pubblicato le norme attuative del Decreto Centinaio, nel quale non vengono valorizzati i centri d’allenamento. Infatti le sovvenzioni per le giornate di gara sono parificate per tutti gli ippodromi, sia quelli con i centri d’allenamento e quelli senza. Logico quindi che a parità di condizioni mantenere in piedi certe strutture non sia più materialmente possibile».

Intanto si riparte. E’ il Dubai Day a dare inizio alla stagione della grande ippica, a conferma di un gemellaggio con gli Emirati Arabi che è ormai una tradizione consolidata.

Grazie a questa partnership preziosa e di reciproca soddisfazione Capannelle regalerà al suo pubblico non solo corse di alto profilo ma anche un pomeriggio scandito da eventi collaterali di indubbia attrattiva.

Le corse in programma saranno nove, con inizio alle ore 13.55, tra cui le due classiche per eccellenza, Parioli ed Elena, che sul miglio eleggeranno il miglior cavallo italiano e la migliore cavalla italiana.

Questo il programma:

PREMIO PARIOLI – SHADWELL

PREMIO DUBAI INTERNATIONAL ARABIAN RACES 2019

PREMIO SHADWELL ARABIAN STALLIONS

PREMIO JEBEL ALI

PREMIO REGINA ELENA – SHADWELL

PREMIO TAAJER – UAE EMBASSY

PREMIO BOTTICELLI EMIRATES

PREMIO WWF – LP Roma Boutique Legale & Professionale

PREMIO MARIO PERRETTI

LA CITTA’ DELLO SPORT

Non solo Corse nella giornata del Dubai Day: ASI Sport equestri organizzerà nell’area parterre fronte ristorante “La Città dello Sport”, manifestazione per gli amanti dell’attività sportiva, tra dimostrazioni, attività, con possibilità di prova di alcune discipline. Saranno presenti arti marziali, volteggio, rugby, yoga, crossfit, pugilato, tiro con l’arco, hip hop e tanto altro.

Un pomeriggio che aprirà la grande stagione di Capannelle che cosi sarà pienamente al centro della attenzione per tutta la primavera . Infatti dopo il Dubai Day ecco a seguire il 19 maggio il pomeriggio in cui si disputerà la madre di tutte le corse: il Derby Day, oggi alla sua 136^ edizione, con i nomi immensi che ne hanno scandito l’evoluzione. Una magia che ogni anno, stagione dopo stagione , si ripete senza perdere nulla del fascino di un tempo ed anzi si arricchisce di volta in volta.