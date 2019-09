Huawei City Explorer: la tappa di Roma con Federica Sabatini e Stefano Guindani

Grande successo per la prima tappa di Huawei City Explorer, il contest che offre agli utenti più appassionati del brand l’occasione per vivere un’esperienza unica alla scoperta degli angoli più iconici delle città italiane; un contest lanciato dall’azienda alla scoperta di alcuni dei luoghi più caratteristici della nostra penisola.

Per la prima tappa del tour, la città eterna ha aperto le porte in compagnia dell’attrice Federica Sabatini, per dare ai vincitori l’occasione di scoprire i suoi luoghi più iconici, dal Campidoglio a Suburra, nella cornice che fa da sfondo a tante famose storie italiane come il lungo mare di Ostia.

Ad accompagnare gli utenti in un viaggio alla scoperta di Roma, Federica Sabatini, famosa attrice di una delle serie più in voga del momento e Stefano Guindani, fotografo di respiro internazionale.

“Sono stata molto felice di partecipare a questa esperienza: insieme a Huawei ho avuto la possibilità di riscoprire la mia città e raccontare ai miei compagni di viaggio alcuni dei luoghi che hanno fatto parte del mio percorso lavorativo e della mia vita. La presenza di Stefano Guindani, fotografo di fama internazionale, ci ha regalato un punto di vista inedito per raccontare la vera bellezza di questi luoghi e immortalarla attraverso il nuovo P30 Pro” Ha dichiarato Federica Sabatini a fine tappa.

“Nelle mie opere sono sempre alla ricerca del bello, non della bellezza in senso assoluto, ma quella dei momenti e dei luoghi della quotidianità. Oggi ho potuto condividere la mia esperienza mostrando come con uno smartphone come Huawei P30 Pro sia possibile immortalare la forza di questi luoghi, partendo anche solo da un piccolo dettaglio.” Ha commentato Stefano Guindani, al termine dell’esperienza.