I concerti dal 14 al 19 gennaio al Charity Café

CHARITY CAFÉ

LA PROGRAMMAZIONE

DAL 14 AL 19 GENNAIO 2020

Via Panisperna 68

Inizio concerti ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Ogni domenica

concerto e aperitivo con open buffet ore 18:30

MARTEDI’ 14 GENNAIO h 21:00

ANDY’S CORNER

Classic Rock, Blues, Soul, Folk…

Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, presenta il suo progetto solista acustico. Propone una sintesi di vari generi e influenze musicali: un viaggio affascinante nella migliore musica anglo-americana in particolare dei ‘60s e’70s, ma non solo…

Andrea Angelini, Voce, Chitarra & Armonica

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO h 22:00

BLUES JAM & FRIENDS

COORDINATA DA MAX PRANDI

Max Prandi: voce & chitarra

Lino Muoio: mandolino

Simone Scifoni: basso & batteria

Tutti i BluesMan e le BluesWoman sono invitati a salire sul palco del Charity

GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020

MIMMA PISTO & NEW YORK GUEST

JAZZ VOICE

“Mimma Pisto & New York guest” Il progetto nasce dall’ incontro della cantante Mimma Pisto con il contrabbassista Andrea Veneziani che da anni vive e lavora a New York. La formazione, che comprende Andrea Gomellini alla chitarra e Massimiliano De Lucia alla batteria, propone un repertorio di standards jazz, rielaborati con un sound moderno e originale…

Line-up

Mimma Pisto: voce

Andrea Gomellini: chitarra

Andrea Veneziani: contrabbasso

Massimiliano De Lucia: batteria

VENERDI’ 17 GENNAIO h 22:00

VITTORIO DE ANGELIS QUARTET “BELIEVE NOT BELONG”

JAZZ NIGHT

Il quartetto guidato da Vittorio de Angelis presenta i brani del suo ultimo disco ”Believe not Belong” in imminente uscita. Un lavoro che unisce sonorità jazz a quelle piu’ prettamente black e soul. La formazione rielabora anche temi noti del repertorio degli American standards ricercando un suono personale. L’utilizzo del Piano wurlitzer e di fx elettronici richiamano suggestioni non comuni che non si allontanano comunque mai dalla musica afroamericana.

Line-up

Vittorio De Angelis: sax & flauto

Seby Burgio: piano wurlitzer

Eddy Cicchetti: basso

Massimo Di Cristofaro: batteria

SABATO 18 GENNAIO h 22:00

TAXI BLUES

BLUES NGHT

La solida sezione ritmica formata da Mario Damico alla batteria e Luca Amici al basso, e il piano e l’organo di Emiliano Guidi, accompagnano e sostengono la calda e vibrante voce e le note della chitarra dell’unico e il solo TAXI DRIVER del Blues romano Angelo Auciello. Standard classici dei bluesman più importanti (Muddy Waters, Albert Collins, BB King ed altri) e brani originali si alternano nel ricco e coinvolgente repertorio dei Taxi Blues.

Line-up

Angelo Auciello: voce

Emiliano Guidi: hammond

Luca Amici: basso

Mario Damico: batteria

DOMENICA 19 GENNAIO h 22:00

MARCO RICCIARDI & JUAN CARLOS ALBELO ZAMORA |

APERILIVE

Un dialogo estemporaneo ed emozionante tra corde, vocali e non; melodie ed improvvisazioni che si spostano dalla voce alla chitarra, dal violino all’armonica senza soluzione di continuità o che si sdoppiano, continuando a viaggiare assieme, diverse e appaiate. Marco Ricciardi e Juan Carlos Albelo Zamora attraversano alcuni generi cardine della musica del “sur” e delle culture “latine”: un viaggio andata e ritorno dal latino-america all’Italia (con brani di samba, bossa, tango, boleros, zamba argentina, ecc.) a con alcune perle della tradizione popolare e/o cantautoriale napoletana e romana.

Line-up

Marco Ricciardi: voce & chitarra

Juan Carlos Albelo Zamora: violino, armonica & voce