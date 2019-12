I due amanti di Lauretta all’Ar.Ma Teatro dal 13 al 15 dicembre

I due amanti Lauretta, farsa di Antonio Pietito rielaborata da Manuele Pernazza, arriva all’Ar.Ma Teatro di Roma dal 13 al 15 dicembre. In scena Alessia Luongo, Manuel Pernazza e Gianmarco Cucciolla diretti dallo stesso Pernazza. Ad accompagnare gli attori, sul palco, la musica dal vivo diretta da Nando Citarella e Riccardo Pugliese.

Lauretta è una giovane donna irpina capricciosa e viziosa. La mamma prima di morire le ha lasciato in testamento l’avviso di non farsi mai mancare spasimanti, ma di stare sempre attenta a chi sposare. Due sono i suoi amanti: un capitano senza macchia ma tanta paura e Pulcinella, sciocco contadino Acerrano. I due non sanno di dividersi la stessa donna, ma lo scoprono e Lauretta elaborerà un piano per divertirsi in barba ai loro puri sentimenti.

Pulcinellarte e Tammorr’ ‘e Rose

presentano

I due amanti di Lauretta

farsa di Antonio Petito rielaborata da Manuel Pernazza

regia di Manuel Pernazza

direzione musicale di Nando Citarella e Riccardo Pugliese con Alessia Luongo, Manuel Pernazza e Gianmarco Cucciolla

Musiche dal vivo da Tammorr’ ‘ e Rose dal 13 al 15 dicembre 2019

AR.MA TEATRO

via Ruggero di Lauria 22

h 21.00 – domenica h 18.00

biglietti 10.00 + 2.00 (tessera associativa)

Tel 0639744083 infoarmateatro@gmail.com