I lungometraggi Il piu’ grande sogno e Chapter 27 nel catalogo di Prime Video con 102 Distribution

Dopo il doc “MESSI – Storia di un campione” e il film COBRA NON E’, sono disponibili nel catalogo Prime Video, altri due film distribuiti da 102 Distribution.

Il primo, Il più grande sogno, esordio nel lungometraggio di Michele Vannucci, interpretato da Mirko Frezza, Alessandro Borghi, Vittorio Viviani, Milena Mancini, Ivana Lotito, Ginevra De Carolis e Crystel Frezza. Il film, prodotto da Kino Produzioni in collaborazione con Laser Film, della durata di 97’, presentato al Festival di Venezia 2016 nella sezione Orizzonti, ha vinto il 3 Future Award alla serata dei David Di Donatello 2017 e al regista ha ottenuto la nomination ai David di Donatello come Miglior Regista Esordiente. Ha inoltre conquistato il Premio Solinas Experimenta e la Menzione speciale FEDIC Premio “Sorriso Diverso” al miglior film italiano per l’attenzione rivolta al cinema come veicolo di valori sociali. Il film racconta del trentanovenne Mirko, appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un futuro da inventare. Quando viene eletto Presidente del comitato di quartiere, decide di sognare un’esistenza diversa. Non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per tutta la borgata in cui vive.

Secondo film, Chapter 27, esordio anche questo, datato 2007, diretto dallo statunitense Jarrett Schaefer e interpretato da Jared Leto e Lindsay Lohan. Presentato al Sundance Film Festival, il film, della durata di 84’, è stato definito una delle pellicole più controverse degli anni Duemila, facendo vincere al regista il Premio come Miglior Opera Prima allo Zurigo Film Festival, dove anche Leto ha vinto il Premio come Miglior Attore. Il racconto dei tre giorni che hanno preceduto l’assassinio di John Lennon, seguendo le azioni di Mark David Chapman, l’uomo che andò a New York con l’esplicito obiettivo di uccidere l’ex Beatles.

102 DISTRIBUTION è una società italiana di distribuzione e produzione cinematografica, con sede a Roma, che si occupa di acquisire e di produrre opere cinematografiche al fine di sfruttarne i diritti in tutti i canali di distribuzione: cinema, home video, televisione e new media. La linea editoriale di 102 DISTRIBUTION si focalizza principalmente su prodotti internazionali di qualità, documentari, classici americani, europei e sud americani, action-movie, family e film indipendenti.