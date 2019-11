I Racconti di Parvana – The Breadwinner dal 25 novembre al cinema

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne porta in sala

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva in sala I RACCONTI DI PARVANA – THE BREADWINNER con Wanted Cinema. Il film di animazione, prodotto da Angelina Jolie e diretto da Nora Twomey. Vincitore del premio della giuria e del pubblico, oltre a un riconoscimento alla migliore musica originale alla 42/ma edizione dell’International Animation Festival di Annecy, il film è una magica storia di emancipazione femminile, coraggio e forza che coniuga l’espressività visiva con l’impronta realistica dell’Afghanistan sotto il regime talebano.

SINOSSI:

I racconti di Parvana è la storia di una ragazza di 11 anni cresciuta sotto il regime talebano nella Kabul del 2001. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, Parvana decide di travestirsi da uomo per poter lavorare e così occuparsi della sua famiglia in un momento storico in cui, in Afghanistan, le donne non possono vivere liberamente. Questa audace ragazzina mette a rischio la propria vita per salvare la sua famiglia e scoprire se suo padre è ancora vivo, traendo forza proprio da quelle storie che il papà le raccontava per farle conoscere la storia del suo Paese.

WANTED CINEMA

è una società di distribuzione fondata nel 2014, che nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento nel mercato cinematografico italiano, proponendosi con una linea editoriale molto chiara: un cinema di ricerca e “ricercato”, per un pubblico che si aspetta non soltanto divertimento, ma anche pensiero, stimolo, dibattito, sorpresa, approfondimento. Un catalogo di oltre 70 titoli, tra film e documentari, vincitori nei principali festival nazionali e internazionali: premi del pubblico, della critica e con ottimi riscontri al Box Office. Tra questi: Il giovane Karl Marx, Lucky, David Lynch. The art of life, I am not your negro. Nel 2016 partecipa a un bando di crowd-funding del Comune di Milano e viene scelta tra le realtà meritevoli di essere supportate: la campagna è vincente e vede la nascita del CineWanted, realtà finalizzata a promuovere un’idea di cinema nuovo e socialmente impegnato. Nel gennaio 2018 inaugura il nuovo progetto Wanted Clan, nato dall’esigenza di reinventare la sala cinematografica tradizionalmente intesa proponendo uno spazio all’insegna dell’innovazione artistica e della sperimentazione mediale.