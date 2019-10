Idonea ma non ammessa al Teatro L’aura dal 10 al 13 ottobre

Un vero e proprio One Woman Show sarà in scena dal 10 al 13 ottobre al Teatro L’aura di Roma. Protagonista assoluta Giulia Guastella che, diretta da Vittorio Bonaccorso, racconta le rocambolesche vicende di una ventenne di oggi alle prese con le proprie aspirazioni artistiche. Uno strampalato copione scritto in collaborazione con Federica Bisegna e la stessa protagonista che vestirà i panni di una giovane ragazza talentuosa, sbadata, con l’unico sogno di diventare un’attrice.

Un atto unico che ripercorre le vicissitudini di un’aspirante attrice tra provini, sogni e sogni infranti, il tutto condito dalla morbosa presenza di una famiglia tipicamente siciliana, che cerca di tutelare il futuro della figlia.

Giulia però ha l’occasione per dimostrare a tutti il suo talento, mettendo in scena un One woman show ammaliante, divertente e pronto e rapire metaforicamente il pubblico, che tra una risata e un applauso, si ritroverà a commuoversi davanti al coraggio e all’energia di questa esplosione di vitalità e speranza. Lo show è formidabile e segue il copione unico della stessa vita della protagonista, fin quando tra in inconvenienti e colpi di scena si rivelerà a poco a poco l’amara realtà dei fatti.

Giulia deve combattere ogni giorno con gli ostacoli che le si pongono davanti: aspettative da parte della famiglia che sogna per la figlia un percorso universitario; aspettative da parte dei suoi insegnanti di teatro che la indirizzano nel seguire un percorso attoriale; aspettative di provini che si rivelano inutili; o quelle per i progetti che lei stessa si è prefissata. Insomma, aspettative su aspettative. In questa corsa ansiosa nel realizzarsi, nel seguire la strada giusta e nell’ avverare i propri sogni, la dote che più contraddistingue il personaggio è l’ingenuità, che la porta quasi sempre a “non prendere il treno giusto”. Sognante, innamorata dell’idea dell’amore, sbadata, bella, talentuosa, ha tutte le carte in tavola; è idonea per il progetto di vita che ha in mente, ma alla fine non ammessa alla crudele realtà.

Ma c’è un momento forse per Giulia di assaporare la libertà, di concretizzare finalmente i suoi sogni, riuscirà a sfruttarlo? In una frenetica concatenazione di gag “Idonea ma non ammessa” è uno è un misto tra avan-spettacolo e cabaret, tra risate, balli e canzoni strampalate che non perderà mai il contatto con il pubblico, protagonista assoluto delle sorti dello spettacolo.

Compagnia G.o.D.o.T

presenta

IDONEA MA NON AMMESSA

Scritto da Giulia Guastella

con la collaborazione di Federica Bisegna

con Giulia Guastella

regia Vittorio Bonaccorso

TEATRO L’AURA

vicolo di Pietra Papa – Roma

dal 10 al 13 ottobre 2019

Teatro L’Aura

via Pietro Blaserna 37

Biglietti: 13€ Ridotto 10€

Info 06.83777148