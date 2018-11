IED for Malta: il 29 novembre a Roma

Roma – Malta Tourism Authority (MTA) e Istituto Europeo di Design (IED) presentano ufficialmente l’esito del progetto IED for Malta. L’appuntamento è per giovedì 29 novembre 2018 quando saranno svelati i risultati di un intenso percorso che ha portato alcuni tra i migliori studenti ed ex studenti di IED a Malta per una proficua raccolta iconografica volta a reinterpretare alcuni dei più famosi simboli rappresentanti Malta e la sua cultura.

Il progetto creativo è ideato e sviluppato dall’Ufficio Progetti Speciali IED, una novità rilevante della sede di Roma, fortemente voluta dal Direttore IED Roma Nerina Di Nunzio come luogo preposto al dialogo con committenti esterni che si avvicinano al mondo IED con l’esigenza di esplorare le potenzialità della loro progettualità e della loro comunicazione.

La presentazione dei risultati, rivolta esclusivamente agli addetti ai lavori ed agli studenti IED, si terrà giovedì 29.11 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna di IED Roma in Via Alcamo ed è a cura di Luigi Vernieri, Direttore Progetti Speciali IED Roma, che ha guidato i lavori del progetto e che ha curato l’art direction del libro contenente le immagini e le grafiche frutto del “Design a Km 0”.

‘Il progetto nato dalla partnership con Malta Tourism Authority è stato per noi un’occasione importante per scoprire territori ricchi di stimoli e di riferimenti visivi. Un’esperienza unica, in cui i nostri studenti si sono lasciati trasportare dal fascino di luoghi come Valletta, Gozo e Comino, restituendo nella creatività le tante anime di Malta. Un universo di storie, voci e simboli che meritano di essere raccontati in chiave creativa grazie al Design a Km 0, una nuova modalità di progettazione che sintetizza nel segno grafico e nel linguaggio visivo lo spirito del luogo ’ ha affermato Vernieri.

Durante l’appuntamento sarà illustrato l’iter seguito, che ha portato il gruppo dapprima a Malta per un’indagine sul territorio, e poi in studio per la produzione di ben 18 creatività. In aula magna sarà presente anche S.E. l’Ambasciatore di Malta Vanessa Frazier che ha dato il suo sostegno all’iniziativa, così come il Direttore di Malta Tourism Authority in Italia, Claude Zammit Trevisan.

Trevisan descrive così il progetto ‘Le azioni di marketing volte alla promozione turistica di Malta sono iniziate oltre 50 anni fa e fin da allora l’arcipelago è stato presentato attraverso simboli ed immagini che ne rappresentavano il territorio. Questi simboli sono stati riproposti con ricorrenza in tutte le campagne pubblicitarie messe in atto nel corso dei decenni dall’ente nazionale turistico, diventandone col tempo vere e proprie icone. Il compito dello IED è stato quello di individuare le icone più rappresentative e approfondirne lo studio per riproporne una lettura più contemporanea. I risultati presentati offrono un racconto visivo di Malta a 360 gradi. I disegni prodotti sono stati concepiti per essere adattabili a molteplici versioni e formati, e si prestano quindi ad ampie possibilità di impiego anche in vista di future campagne pubblicitarie e nuovo merchandising.’

L’esposizione degli elaborati, in formato poster, sarà visionabile presso la sede IED Roma in Via Alcamo, 11 anche da un pubblico esterno fino al 31 gennaio 2019. Più tardi nel 2019 sarà organizzata un’ulteriore esposizione degli elaborati, ma a Milano in occasione del Salone del Mobile.

Malta Tourism Authority (MTA), ente del turismo di Malta, ha il compito di creare e promuovere partnership, supportando e regolamentando il settore turistico nelle relazioni coi propri partner.

MTA promuove il brand nazionale con l’intento di formare, mantenere e gestire nel modo più proficuo possibile le relazioni con tutte le parti interessate. Il ruolo principale di MTA è quello di promuovere Malta come destinazione leader del turismo, con particolare attenzione alle proposte peculiari delle isole maltesi, del loro patrimonio, delle strutture ospitanti. MTA inoltre contribuisce a rafforzare le potenzialità delle risorse umane del settore turistico, garantire i più elevati standard e la qualità di prodotto, collabora per la promozione delle relazioni con i media locali ed internazionali e lo sviluppo di progetti di marketing e comunicazione.

Istituto Europeo di Design (IED) nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli. IED è oggi un’eccellenza internazionale di matrice completamente italiana, che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, della Visual Communication e del Management e Comunicazione. Si posiziona come scuola internazionale di Alta Formazione orientata alle professioni della creatività, con particolare attenzione al design nelle sue diverse e più aggiornate declinazioni. L’offerta formativa IED è basata su crediti formativi (CF) strutturati in conformità ai parametri adottati dalle più avanzate istituzioni europee del settore. Il percorso di formazione ideale mira a condurre lo studente verso una preparazione a tutto tondo nella disciplina del Design prescelta, abbinando un programma Undergraduate ad uno Postgraduate. IED conta su uno staff di più di 400 professionisti che collaborano con gli oltre 1.900 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, per assicurare il perfetto funzionamento delle 11 sedi: Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia, Cagliari, Como, Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro.