Il 12 marzo in 30 multisale Uci Cinemas torna “Anteprima a sorpresa”

Lunedì 12 marzo in 30 multisale UCI Cinemas torna l’ANTEPRIMA A SOPRESA. Un vero e proprio appuntamento al buio con il grande schermo per gli appassionati di cinema che, al prezzo di soli 5 euro, potranno assistere a un’anteprima senza però sapere di quale film si tratti. Un appuntamento che sta riscuotendo un grande successo presso il pubblico che, nelle precedenti occasioni, ha potuto assistere a film come il candidato agli Oscar 2017 per il Miglior film Il Diritto di Contare, Gifted, interpretato da Chris Evans, The Shape of Water, candidato quest’anno a ben 13 premi Oscar, tra cui quello al Miglior regista per Giullermo del Toro, alla Miglior attrice protagonista per Sally Hawkins e al Miglior film. Non sono mancati anche i film italiani, come Smetto Quando Voglio Ad Honorem.

Sul sito www.ucicinemas.it e sui canali social di UCI Cinemas (pagina Facebookwww.facebook.com/ucicinemasitalia, canale Twitter @UCI_Cinemas, canale Instagram @UCICinemasIT),gli spettatori potranno trovare gli indizi che li aiuteranno a scoprire il titolo del film a sorpresa in programma il 12 marzo. Un’occasione imperdibile per godere con grande anticipo rispetto alla data di uscita della proiezione di un film di qualità a un prezzo veramente speciale.

Gli indizi pubblicati sui canali social finora sono:

· “Una donna controversa e in lotta contro le regole del sistema”;

· “Una grande star che ha provato il brivido del Triplo Axel proprio come nelle Olimpiadi di Pyeongchang”;

Non resta che rimanere connessi per indovinare il titolo dell’esclusiva anteprima.

Le multisale UCI Cinemas dove si svolgerà questa proiezione misteriosa sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCIShowvilleBari, UCI Bicocca (MI), UCIMeridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCIMontano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCIMilanoFiori, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCIReggio Emilia, UCIRomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse degli UCI Cinemas aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it.

