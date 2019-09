Il 22 settembre a Roma, si terrà il “Gran Ballo e Pic Nic” a Villa Lazzaroni organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica

Roma – Domenica 22 settembre a Roma, si terrà il “Gran Ballo e Pic Nic” gratuito a Villa Lazzaroni organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca

Dopo il grande successo ottenuto la scorsa domenica con il Gran Ballo e Pic Nic al Laghetto dell’Eur con giro in battello, la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, sarà nuovamente protagonista a Villa Lazzaroni, nel cuore del quartiere Appio Latino con questo evento gratuito.

Decine di Danzatori in Costume dell’800 si riuniranno per un nuovo “Gran Ballo con Pic Nic”, per immergersi nelle meravigliosa epoca storica del 1800 con danze, musiche, costumi e giochi di quel magico periodo. L’evento e’ finalizzato alla promozione culturale ed alla condivisione delle danze storiche.

La Compagnia Nazionale di Danza Storica, che ha ricevuto in questi giorni il Patrocinio non oneroso dell’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), ha inoltre, aperto le iscrizioni ai corsi 2019/2020 di Danza Storica in vari quartieri romani e non solo che inizieranno da fine settembre e proseguiranno fino a fine giugno.

I Corsi sono divertenti, coinvolgenti e preparano gli iscritti ai meravigliosi Gran Balli ed ai Te’ Danzanti organizzati ogni mese dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica nella Capitale ed in molte città italiane.

I corsi proposti dalla Compagnia, sono il risultato delle ricerche sui Manuali originali del

XIX secolo iniziate nel 1990 dal Presidente Nino Graziano Luca, autore del libro “Gran Balli dell’800”, già collaboratore dell’Università La Sapienza, Tutor di Danze Storiche del popolare programma televisivo di RaiDue Detto Fatto, ospite di Ballando Con le Stelle e direttore di numerosi eventi internazionali.