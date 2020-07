Il 27 luglio Comiche Extraterrestri: comicità fuori da ogni cliché alla Casa del Jazz

U.G.O. + InQuiete

In collaborazione con I Concerti Nel Parco

Presentano:

COMICHE EXTRATERRESTRI

Comicità fuori da ogni cliché

Casa Del Jazz

Lunedì 27 luglio 2020

con:

Annalisa Dianti Cordone,

Arianna Dell’Arti,

Paola Michelini,

Cristina Pellegrino,

Guia Scognamiglio,

Cristiana Vaccaro,

Liliana Donna Fiorelli

Ilaria Graziano special guest musicale

Giulia Anania special guest musicale

Testi di:

Veronica Raimo,

Simonetta Sciandivasci,

Paola Soriga,

Federica Tuzi,

Elisa Casseri

Lunedì 27 luglio, in Prima Assoluta, arrivano alla Casa del Jazz le “Comiche Extraterrestri”, l’incontro speciale tra il noto Comedy Show U.G.O. e il Festival di scrittrici InQuiete.

All’interno della storica rassegna Concerti nel Parco, Ugo e inQuiete daranno vita a un’ora e mezza di risate e di ironia tragicomica attraverso monologhi, stand up, invettive, satire e musica.

Un punto di vista esilarante, un po’ alieno ma sempre diretto all’osservazione critica della contemporaneità.

Un evento unico e originale in cui l’ironia e il sarcasmo sono gli ingredienti principali.

Sul palco si alternano sette attrici di formazione eterogenea, dal cinema alla tv, dal web al teatro, protagoniste a proprio modo della nuova comicità.

Arianna Dell’Arti, autrice e interprete dei suoi “one woman show” in scena in molte città italiane, lo stesso vale per Annalisa Dianti Cordone che in tv ha partecipato a “Il Boss dei Comici“ e “SCQR” su Comedy Channel; Liliana Donna Fiorelli, tra le tante esperienze anche al cinema, nota per i viralissimi sketch sul web con le Coliche e per le sue imitazioni a “Quelli che il Calcio” su RAI 2; Paola Michelini, interprete di progetti teatrali internazionali e protagonista della serie di Canale 5 “Rosy Abate” insieme alla sorella Giulia; Cristina Pellegrino, interprete in teatro e tv di molte commedie di Mattia Torre a al cinema del film dei fratelli D’Innocenzo; Guia Scognamiglio direttamente dalla web serie “SBRATZ” e dalla “TV delle ragazze” con Serena Dandini; Cristiana Vaccaro, protagonista della serie “Un medico in famiglia” su RAI 1 e di fortunate commedie teatrali in scena in tutta Italia.

I testi – scritti per l’occasione – sono a cura di Francesca Mancini, Veronica Raimo, Simonetta Sciandivasci, Paola Soriga, esponenti di spicco di una nuova wave letteraria.

Gli interventi avranno una durata massima di otto minuti e daranno vita ad una serata dinamica, vivace, leggera e allo stesso tempo graffiante: un susseguirsi di istantanee su temi universali, scritti e portati in scena da donne, al di là di ogni clichè di genere.

A impreziosire ulteriormente la proposta artistica, ci saranno anche le performance di Giulia Ananìa e Ilaria Graziano, due grandi protagoniste del cantautorato capitolino, che arricchiranno di un momento musicale la serata sul palco di Casa del Jazz.

U.G.O. è l’acronimo di unidentified gabbling object, che significa oggetto parlottante/farfugliante/borbottante non identificato. U.G.O. nasce dall’esigenza di creare uno spazio libero dalle censure, dalle etichette, dalle imposizioni di forma, dagli stereotipi tipicamente attribuiti all’ “universo femminile”. U.G.O. è stato presentato l’8 marzo 2019 all’Auditorium del Macro Asilo e ha partecipato all’apertura di “Internazionale a Ferrara”.

U.G.O. è un progetto a cura di Annalisa Dianti Cordone, Arianna Dell’Arti, Paola Michelini, Cristina Pellegrino e Cristiana Vaccaro.

InQuiete è un progetto della Libreria delle donne Tuba e dell’Associazione MIA. Un gruppo di donne che condividono passioni e ideali, con un’esperienza di lungo corso nella produzione culturale. InQuiete è a cura di: Barbara Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo, Maddalena Vianello.

Inizio Spettacolo 21:00

Casa del Jazz

Via di Porta Ardeatina 55 – 00153 Roma

Biglietti:

15 euro + DP

prenotabili su www.ticketone.it

15 euro al botteghino Casa del jazz

Gli spettatori sono pregati di attenersi alle disposizioni ufficiali del Protocollo Sanitario Conferenza Stato/Regioni – Emergenza Covid-19 del 22/05/2020 per gli spettacoli dal vivo ed il cinema.

Ulteriori info: http://www.iconcertinelparco.it/info-e-biglietti-estate-2020/