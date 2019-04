Il 4 maggio Synth Day & Night: Francesco Tristano (Live), Morgan, Frenetik & Orang3, Sick Luke (Interventi) al Circolo degli Illuminati

La giornata dedicata al mondo dei sintetizzatori e alla produzione musicale, torna al Circolo degli Illuminati

Musica: Francesco Tristano; Mangaboo; Bob Vito (& More)

Incontri: Morgan, Frenetik & Orange, Francesco Tristano, Sick Luke, Eugene, Drone 126 e Pisti (& More)

Il 4 maggio torna al Circolo degli Illuminati il Synth Day & Night: l’evento dedicato al mondo dei sintetizzatori e alla produzione musicale moderna.

Un appuntamento dall’attitudine da festival che svela i segreti e le curiosità su come è prodotta la musica dei nostri giorni, grazie a workshop, esposizioni, incontri, musica dal vivo e dj set.

Synth Day & Night, nelle passate edizioni realizzate nel club di Via Libetta, ha sempre coinvolto numerosi appassionati e curiosi, vista la presenza di musicisti ed esperti di fama nazionale e internazionale come Wolfgang Flür dei Kraftwerk, Riccardo Sinigallia, Motta, Galeffi, Marco Rissa dei TheGiornalisti.

Si comincia alle 14 per proseguire fino a tarda notte, con esposizioni, prove pratiche dei strumenti e workshop realizzati da esperti del settore.

Spicca su tutti il panel “Free to be Freak! Produrre Musica Fuori dagli Schemi nel 2019”, con Ernesto Assante come moderatore. Intervengono alcuni fra i protagonisti della scena pop, elettronica, indie e trap attuale: Morgan, Frenetik & Orange, Francesco Tristano, Sick Luke, Eugene, Drone 126 e Pisti.

Durante la parte serale c’è grande attesa per l’esibizione di Francesco Tristano, pianista e compositore capace di unire musica classica e contemporanea con l’elettronica e la techno. Una sintesi personalissima e unica che ha permesso all’ artista lussemburghese con origini italiane di esibirsi sia in festival e club del momento, sia in famose sale da concerto dedicate alla classica.

Previste anche le performance elettroniche dei Mangaboo, il duo formato da Giulietta Passera (The Sweet Life Society) e Pisti (Motel Connection), e il dj set di Bob Vito.

Nel giardino del Circolo degli Illuminati, si susseguiranno esibizioni di deejay e musicisti emergenti della scena capitolina.

Apertura porte: 14:00

IINGRESSO E BIGLIETTI

Ingresso gratuito con previa registrazione: https://ticketfor.it/event.php

Da mezzanotte ingresso 10 euro

Biglietti: https://circolodegliilluminati.it / Botteghino

INFORMAZIONI:

www.synthday.eu

www.circolodegliilluminati.it

Synth Day & Night Roma è una produzione firmata MidiWare, Lrs Factory , Circolo Degli illuminati e Zon Productions.

SYNTH DAY & NIGHT ROMA: IL PROGRAMMA COMPLETO

h14-20 | PROVA I SYNTH – ROOM O2

Sarà possibile toccare con mano alcuni tra i più interessanti sintetizzatori in circolazione, grazie alla partecipazione di Milk Audio Store, Music Delivery Store, MidiWare, Lrs Factory e del Saint Louis.

Milk Audio Store

Music Delivery

Midiware

LRS Factory – Recording & Mastering Solutions

Saint Louis College of Music

h16-20 | WORKSHOP SYNTH – ROOM O1

Dalle 16 alle 20, nella Room O1 del club, si susseguiranno dei workshop tenuti da esperti del settore che punteranno la lente di ingrandimento su particolari sintetizzatori: Enrico Cosimi parlerà di Moog One & Grp Vocoder; Luca Proietti di Arturia MatrixBrute & Touché; Davide Ricci di Sequencer Eurorack; Valeria Vito di Arturia Microfreak.

Enrico Cosimi – Moog One & Grp Vocoder

Luca Proietti – Arturia MatrixBrute & Touché

Davide Ricci – Sequencers Modulari

Valeria Vito – Arturia Micofreak

h15-18 WORKSHOP AUDIO – ROOM O3

Per la prima volta durante i Synth Day & Night sono previsti appuntamenti con il mondo dei software e hardware audio. Il primo intervento sarà a cura di Valerio “NHB” Rossi della Phonica School di Milano, con il suo BEAT MAKING SKILLS. realizzerà un beat in un’ora partendo dall’inizio.

A seguire Luigi “D Lewis” Di Filippo e Gino De Dominicis immergeranno i partecipanti nel mondo Solid State Logic & Genelec per la presentazione del nuovo mixer Six e del gia’ iconico Fusion, oltre alla nuova linea di altoparlanti della casa Svedese.

Francesco Ruscio e Sisko, parleranno invece di label management & diritto d’autore 2.0.”

Valerio “NHB Rossi – Beat Making Skills

Luigi “D Lewis” Di Filippo – Mastering Tools

Gino De Dominicis – Solid State Logic & Genelec

Sisko – Label Management

Francesco Ruscio – Diritto d’autore

h18-19 WORKSHOP AUDIO – STUDIO ROOM

East 0155 live – Making Deep Track

East0155 è il trio romano composto dai dj/producer Germano Ventura & Sawe e il tastierista Claudio Capizzi. Nella Room 3 comporranno un brano elettronico ad hoc.

h18-19 | PANEL – ROOM O3

Ernesto Assante presenta: “Free To Be Freak! Produrre Musica fuori dagli schemi

“Un’occasione unica per vedere musicisti e artisti di generazioni e culture musicali diverse, confrontarsi con l’atto creativo e la produzione dei loro brani. A moderare c’è l’esperto musicale Ernesto Assante.

Intervengono:

Morgan – Sick Luke – Frenetik & Orange – Francesco Tristano – Eugene – Drone Centoventisei – Pisti

h 16-04 | LIVE SET – GARDEN

Nell’area del Garden si alterneranno i live e dj set dalle ore 16 fino alle 4 del mattino, con la musica di Earthlife, Eugene, Jujet, Melting Order, Nhb, Paraphonic, Saint Louis Ensemble, Stefan Larsen e Swoosh.

Earthlife -Eugene – Jujet- Melting Order- NHB – Parpaphonic – Synth Luis Ensemble – Stefan Larsen- Swoosh

h00-06 | MINÙ – ROOM O1

Francesco Tristano (live)

Mangaboo (live)

Bob Vito

