Il documentario Bagnini&Bagnanti nel catalogo PRIME VIDEO, distribuito da 102 Distribution

E’ disponibile da oggi direttamente in streaming su PRIME VIDEO, distribuito da 102 Distribution, Bagnini&Bagnanti, documentario di Fabio Paleari e Luca Legnani, prodotto da 999 Films, un viaggio di due anni attraverso località balneari italiane dall’Adriatico al Tirreno, da Alassio a Forte dei Marmi, da Viareggio a Rimini e Riccione e il litorale romano con Ostia, Fregene Maccarese, alla ricerca di questi leggendari personaggi, i Bagnini. Il film raccoglie le migliori storie di bagnini che hanno speso tutta la propria vita ‘a caccia’ di donne. I due autori li hanno intervistati sulla loro vita, sulle loro amanti, sul sesso e su come il rapporto con le donne sia cambiato negli ultimi quarant’anni. “Nel corso degli anni Sessanta e Settanta – raccontano Paleari e Legnani – le spiagge italiane erano affollate di giovani ragazze provenienti dal Centro e Nord Europa e, mentre le ragazze italiane spesso si sentivano a disagio con tutto ciò che riguardava il sesso fuori dal matrimonio, queste ragazze mostravano ai ragazzi italiani un modo più emancipato di vivere l’amore”.

Il film, presentato in anteprima al Biografilm Festival di Bologna, analizza la figura del latin lover italiano attraverso gli occhi, le storie e le esperienze di vecchi e giovani bagnini delle spiagge più famose italiane. L’ideale del latin lover, infatti, era ed è perfettamente incarnato nella figura del bagnino, che dagli anni Sessanta è diventato leggenda, ispirando giovani ragazzi a seguire la stessa strada per il solo gusto di vivere una vita leggera e spensierata, con l’ambizione di ‘collezionare’ decine (o centinaia) di ragazze durante l’estate.

I DUE AUTORI

Luca Legnani (Milano, 1980) – Produttore e Sceneggiatore. Dopo una laurea in Economia e Commercio alla Bocconi ha cominciato nel 2004 a produrre videoclip per Filmmasterclip. Nel 2007 ha fondato a Londra la Pines Films e nel 2011 ha prodotto il suo primo film, “Un giorno senza fine”, di Cosimo Alemà con cui nel 2012 ha fondato 999 Films. Bagnini&Bagnanti è il suo primo film documentario come sceneggiatore.

Fabio Paleari (Milano, 1963) – Regista e Sceneggiatore. Dopo gli studi di fotografia alla UCLA, Fabio Paleari ha diviso il suo tempo tra lavori pubblicitari (Vogue e Saatchi & Saatchi tra i tanti) e la documentazione dei suoi lunghi viaggi in America Latina, Australia e Marocco. Al lavoro su un documentario su Allen Ginsberg e uno sulla famiglia Leu, i famosi tatuatori svizzeri.

Durata: 72’

Anno: 2017

