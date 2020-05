Il documentario Passage to Mars, da oggi su Prime Video

La NASA e il viaggio dell’Uomo su Marte. Il doc racconta la preparazione nell’Artico al grande sogno del Pianeta Rosso

Nei giorni del lancio della Crew Dragon di SpaceX, l’attenzione mediatica sulle missioni spaziali e il mai sopito sogno della prima missione umana su Marte esce, su Prime Video, disponibile da oggi e distribuito da 102 Distribution, Passage to Mars, diretto da Jean-Christophe Jeauffre, documentario fantascientifico scritto dal regista con Pascal Lee e con la supervisione della NASA che ha organizzato la spedizione esplorativa e che vede, nella versione originale, la narrazione di Zachary Quinto con la speciale apparizione di Buzz Aldrin, astronauta della prima discesa dell’Uomo sulla Luna e dell’attrice Charlotte Rampling.

Passage to Mars racconta la storia vera e mozzafiato di sei uomini che intraprendono un insidioso viaggio di 2mila miglia attraverso la proibitiva tundra lungo il famoso Passaggio a Nord Ovest, un viaggio alieno sul Pianeta Terra progettato per preparare gli astronauti della NASA per un’eventuale missione su Marte, ricreando anche le condizioni atmosferiche di Marte. Una spedizione che avrebbe dovuto svolgersi nel giro di poche settimane si estende in un’odissea di due anni e l’equipaggio deve superare sfide apparentemente insormontabili e condizioni che li metteranno in pericolo di vita, se vogliono sperare di realizzare il sogno di raggiungere, un giorno, il Pianeta Rosso.

Durata: 95′

Anno: 2018