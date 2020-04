Il Natale di Roma di Isabella Alboini

IL NATALE DI ROMA – Ci troviamo nell’VIII sec. a.C. quando i fratelli Romolo e Remo, fondarono la città di Roma. Secondo la tradizione il 21 aprile del 753 a.C. è la data ufficiale della nascita della città ed il giorno in cui viene festeggiato il Natale di Roma.

La leggenda racconta che il dio Marte e Rea Silvia si innamorarono perdutamente procreando i gemelli Romolo e Remo. Il re della città di Albalonga, zio dei nascituri, fece imprigionare Rea Silvia ed ordinò che i gemelli venissero posti in una cesta e gettati nel fiume Tevere, affinchè la corrente li portasse via per sempre….

Isabella Alboini

