Il Premio Pulitzer Anthony Doerr il 16 maggio a Roma

Anteprima del Festival Internazionale di Roma con lo scrittore americano Premio Pulitzer ANTHONY DOERR giovedì 16 maggio 2019 ore 18.00

Lo scrittore americano Premio Pulitzer, ospite dell’American Academy in Rome e tra i più importanti autori della casa editrice BUR Rizzoli che quest’anno festeggia 70 anni, leggerà il primo testo inedito sul tema di questa edizione del Festival Il domani dei classici / The Future of the Classics. Interverranno il direttore dell’American Academy in Rome, John Ochsendorf e la direttrice artistica del Festival Letterature Maria Ida Gaeta

ANTHONY DOERR è l’autore dei romanzi Tutta la luce che non vediamo (Rizzoli 2014), vincitore del premio Pulitzer per la Letteratura nel 2015, di A proposito di Grace (Rizzoli 2016), e di Il collezionista di conchiglie (Rizzoli 2017.

Oltre al Pulitzer, ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui quattro premi O.Henry, tre premi Pushcart. Nato a Cleveland, Doerr vive a Boise, nell’Idaho, con la moglie e due figli.

MACRO ASILO, Auditorium

Via Nizza 138, Roma