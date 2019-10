Il programma della settimana al Circolo degli Illuminati (11-13 ottobre)

Il Circolo degli Illuminati presenta il programma delle sue attività del fine settimana. Dalla festa delle università dell’11 ottobre, fino al Soundsystem del party Minù che proporrà quella musica che ha reso il club una delle realtà più solide dell’elettronica in Italia.

Si chiude la domenica mattina con l’appuntamento mensile dedicato al Mercatino Hippie con un’esplosione di vita tra, vinili, esibizioni di danza e acrobatica e discipline olistiche.

11 ottobre LA FESTA DELLE UNIVERSITA’

Dalle 23:00

Ingresso gratuito entro le 00:30; A seguire ingresso a 5/10 euro

Venerdì 11 ottobre i gruppi studenteschi delle università romane realizzano un grande party autunnale.

Nelle varie room del locale di Via Libetta vengono proposti diversi successi musicali: dal rap, all’elettronica fino ai migliori successi dance.

12 ottobre MINÙ SOUNDSYSTEM

Dalle 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

Prevendite su www.circolodegliilluminati.it/tickets

Sabato 12 ottobre i resident deejay del party Minù offrono una maratona unica con il sound oramai iconico del club. Tutti i set seguiranno il concept di quest’anno del Circolo degli Illuminati: Dreamers. In consolle Germano Ventura e Jujet.

Germano Ventura è un veterano dell’elettronica underground italiana.

Ha fatto una gavetta nei maggiori club romani come il Rashomon, il Goa Club o il Brancaleone, condividendo il palco con artisti come Ricardo Villalobos, Rhadoo, Raresh o Carl Cox.

Le sue produzioni vengono pubblicate su diverse etichette internazionali come l’All Inn Records, Nilla, Only300, Aeternum Music, Propaganda, Fasten music e Nerv music.

Il suo stile unico gli permette di esibirsi nei maggiori club o festival Europei: People Like Us di Barcellona, Spaze Ibiza, Arma17 di Mosca, Fabric Club di Londra, lo Sziget, il Just Music Festival o il Movement Croazia.

Dal 2013 Germano Ventura è resident deejay del Circolo degli Illuminati e ha dato un contributo fondamentale nel definire il sound del club.

Jujet è il nome d’arte di Giorgio Camerino, giovane talento di origine casertana.

Cresciuto sotto le influenze dei Chemical Brothers, Daft Punk e Richie Hawtin, Jujet ha affinato un gusto variegato ed eterogeno. I suoi set sono imprevedibili e spaziano dal funk, all’italo-disco, fino ad arrivare alla house o all’hip hop.

13 ottobre FESTIVAL HIPPIE: IL QUARTIERE OSTIENSE COME CAMDEN TOWN

Dalle 11:30 fino alle 21:30

Ingresso gratuito

roma.mercatini@gmail.com

Domenica dalle 11:30 alle 21:30 torna al Circolo degli Illuminati l’appuntamento domenicale dedicato al Festival Hippie.

Il format ideato da Ilaria Aquili è diventato un punto di ritrovo fisso per i giovani e le famiglie romane, per una giornata dedicata alla musica, all’artigianato, alle discipline olistiche.

Prevista la partecipazione di oltre duecento persone, tra espositori, artisti, ballerini, chiromanti e artigiani provenienti da tutta Italia.

Il Festival Hippie è una festa anche a misura di bambino, numerosi laboratori creativi e intrattenimento.

Sarà una vera immersione nella Roma alternativa con lo spirito di libertà artistica e spirituale che hanno contraddistinto gli anni ’60 e ’70.

Moda e Artigianato:

Tra i vari stand sono previste numerose collezioni Boho-chic, dando la possibilità al pubblico di sfoggiare il loro animo bohémien: vestiti lunghi e dalle forme sinuose, collane appariscenti e vistose, corone di fiori per la testa e occhiali rigorosamente rotondi a specchio, accessori vistosi in stile gipsy con pietre come il turchese, e bracciali rigidi tintinnanti.

Tra i classici outfit troviamo: i crop top, gli shorts di jeans a vita alta; le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, vestitini in pizzo bianco e copricapi piumati.

Troverete anche: cristalli, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori bacche hand made, candle tarts da sciogliere nel brucia essenze o per profumare cassetti; prodotti eco-bio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Coloratissimo abbigliamento “veg” realizzato con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali; rimedi naturali ottenuti dalla lavorazione di erbe e spezie essenziali, ceramica, lavorazioni di cuoio, arte del riciclo e oggettistica per l’arredamento.

Danza e Musica: 10 Ore No Stop

Il Festival Hippie è anche musica e danza, con una lunga maratona di 10 ore.

La Shape Company sono fra gli act più attesi con i loro numeri mozzafiato di acrobazia, verticismo, popping, acrobalance, electric boogie, per un’esibizione sorprendente.

Previsti anche spettacoli di danza gipsy, in stile Boolywood, ATS o con le Ali di Iside con l’esibizione delle “Arabian Nights Project”

Area Olistica

Nel Festival Hippie si può trovare anche un’area dedicata alla cura del corpo e dello spirito, in cui si potranno fare massaggi, o attività terapeutiche come il “Pranic Healing” di Luana Sanvidotto e o le “tecniche metamorfiche” di Luigi Pastore.

Spazio anche a reading come la presentazione della “Bussola dell’Anima” di Daniela Gianno o alla lettura di tarocchi o mappe numerologiche per i più superstiziosi.

INFORMAZIONI:+393928396026

https://www.instagram.com/circoloilluminati/

Circolo degli Illuminati, Via Giuseppe Libetta 1, 00154 Roma