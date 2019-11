Il Programma di dicembre 2019 al Circolo degli Illuminati

Per il party Minù il programma di dicembre si apre il 7 con il set di Moblack, un vero e proprio maestro del genere afro house. Il deejay, producer e label owner della MoBlack Records, dopo aver vissuto per diversi anni in Ghana, ha saputo unire con grande maestria le sonorità e i ritmi africani con la nuova house occidentale.

Si prosegue il 14 dicembre con lo showcase dell’All In Records che chiude i festeggiamenti del suo decennale.

L’etichetta dedicata principalmente alla minimal house, è nota soprattutto per le pubblicazioni di Giovanni Verrina, Germano Ventura, Nastia o Roger Gerressen.

Il 21 dicembre è la volta invece del duo italiano Mind The Gap, che con 20 anni di esperienza ha affinato un grande gusto per la sintesi fra house e sonorità detroitiane.

Il 2019 del Circolo degli Illuminati si conclude con l’evento di Capodanno Triskell Electronic.

Il nome della manifestazione deriva da uno dei simboli più antichi dell’umanità e rappresenta “tre raggi di luce” attraverso i quali le forze cosmiche si ricongiungono con l’uomo.

La line-up del 31 dicembre è composta dalla leggenda house Kerri Chandler, la live performance dei Mangaboo e i set di Fabrizio Maurizi e Germano Ventura, a cui si aggiungono gli altri resident del club per una maratona che si concluderà alle prime luci dell’alba.

È prevista anche una preview di Triskell Electronic il 28 dicembre con Priku, uno dei fautori del nuovo rinascimento dell’elettronica romena.

Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

Prevendite su: https://ticketfor.it/

INFORMAZIONI: 3277615286

http://www. circolodegliilluminati.it/

https://www.facebook.com/minu. circolo.degli.illuminati/

https://www.instagram.com/ circoloilluminati/

info@circolodegliilluminati.it

Partito dal festival Sunwaves, è arrivato a esibirsi nei maggiori club del mondo e a firmare produzioni anche per la Cocoon di Sven Vath.

CIRCOLO DEGLI ILLUMINATI

Il programma di Dicembre 2019

Via Giuseppe Libetta 1 – 00154 Roma

CALENDARIO:

7 Moblack – Jujet

14 All In Showcase

21 Mind The Gap

28 Triskell Electronic Preview: Priku

31 Triskell Electronic: Kerri Chandler, Mangaboo (Live), Fabrizio Maurizi, Germano Ventura