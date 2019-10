E’ stato presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma, presso Auditorium Arte, “Il segreto del successo – come costruire una comunicazione vincente”, il nuovo libro di Tiziana Rocca, edito da SPERLING & KUPFER.

Tiziana Rocca, la più famosa organizzatrice e produttrice italiana di eventi spiega, in questa sua ultima fatica letteraria, le regole, le strategie, i segreti per una comunica­zione vincente.

L’evento e’ stato moderato dalla conduttrice Rai Eleonora Daniele, con la presenza del Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena.

Durante la presentazione del libro, Tiziana Rocca ha svelato alcuni aneddoti del suo lavoro e dato alcuni consigli a chi desiderasse intraprendere la sua carriera. “Dico sempre che sono una donna d’onore – ha spiegato – quello che dico, faccio. Oggigiorno, si e’ abituati a parlare tanto, la cosa che mi piace di piu’ e’ parlare meno, ma essere pratica, operativa, e penso che quello che tu dici, a costo di qualsiasi cosa, lo devi mantenere. Se dai la tua parola non puoi venire meno, soprattutto con gli americani, loro se lo ricorderanno a vita“.

Venticinque anni di esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi sono raccolti e descritti in questo libro, in cui si affrontano vari temi legati alla vera e propria organizzazione di un evento, dal budget alla location, dall’intrattenimento alla security, dal catering alle celebrities fino ad arrivare alla stampa e alla comunicazione digitale.

Cio’ che sicuramente non deve mancare, e’ la continua voglia di migliorarsi: “Tutti quelli appassionati del loro lavoro pensano che si puo’ sempre far meglio, per me ogni evento e’ una sfida, ancora oggi, dopo tanta esperienza, penso che tutti noi per migliorarci dobbiamo interrogarci su come possiamo migliorare, che penso sia l’obiettivo piu’ importante” ha dichiarato Tiziana Rocca.

Biografia

Tiziana Rocca, napoletana, vive a Roma. È titolare della Agnus Dei Tiziana Rocca Production, società specializzata nell’ideazione e organizzazione di eventi. E’ direttrice del festival Filming Italy, organizzato annual­mente a Los Angeles per promuovere il cinema italiano, e del Premio delle Nazioni. Dallo scorso anno ha realizzato con gran successo la I Edizione del Filming Italy Sardegna Festival ideando anche il premio collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dal titolo “Filming Italy Best Movie Award”.

Ha diretto, inoltre, per cin­que anni il Taormina FilmFest, ed è membro della Britisch Academy Circle of Film and Television Arts. Ha ricevuto numerosi pre­mi e riconoscimenti, tra i quali il Dominam Ordinis Sancti Gregorii Magni dello Stato Pontificio.

Ha pubblicato _FESTE, CENE, COCKTAIL_ (2004), _COME FARE LE PUBBLICHE RELAZIONI_ (2006, tradotto anche in inglese), _IL LIBRO DELLA COMU­NICAZIONE_ (2007), _MAMMA DALLA A ALLA T_ (2009, tradotto anche in inglese), _PUBBLICHE RELAZIO­NI 2.0_ (2013) e _LA TUA VITA È UN EVENTO. VIVILA AL MEGLIO_ (2014).

Sylvia Fortini