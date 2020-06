Il thriller Seven Little Killers nel catalogo PRIME VIDEO, distribuito da 102 Distribution, opera prima di Matteo Andreolli

E’ disponibile da oggi direttamente in streaming su PRIME VIDEO, distribuito da 102 Distribution, Seven Little Killers, lungometraggio opera prima di Matteo Andreolli e interpretato da Michele Venitucci, Gianmarco Tognazzi, Nicola Nocella, Anna Gigante e Rosaria Russo. Il film, liberamente tratto da ‘L’estate nera’, di Remo Guerrini (Mondadori – Newton Compton Editore) e sceneggiato da Lucio Gaudino e Giovanna Guidoni per Habana Film, è un thriller realizzato con la partecipazione del MIBACT, dell’Apulia Film Commission, con la partecipazione di Intramovies.

Nella cornice di un paese del Sud, Massimo, Fabio, Eva, Michele, Saturnina, Spillo e Nicola trascorrono la spensieratezza dei loro tredici anni. Scoprono il sesso, l’amore, la crudeltà e la competizione. Per gioco e per noia decidono di perseguitare il povero Benni, il vecchio ‘scemo’ del paese. Finché un pomeriggio succede qualcosa di irreparabile: Benni viene trovato morto. I ragazzini vengono interrogati, ma il caso viene chiuso rapidamente: il barbone ubriaco è caduto in un pozzo, si è trattato di una disgrazia. Molti anni dopo, un macabro rinvenimento nel cimitero del paese riapre un caso dimenticato. Il passato ritorna per ciascuno dei bambini di allora, oggi adulti quarantenni e problematici, che si ritrovano per la resa dei conti nei luoghi della loro infanzia. Qualcuno di loro, quel pomeriggio di trent’anni prima, aveva tenuto nascosto qualcosa.

Durata: 86’

Anno: 2014