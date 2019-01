Ben 32 squadre, in rappresentanza di 15 scuole calcio del territorio, oltre 300 bambini hanno invaso il Centro Sportivo della Longarina disputando tante partite giocate in contemporanea su 8 campi. Gol e sorrisi hanno fatto gioie i volti dei tanti piccoli calciatori sotto gli occhi divertiti di tanti genitori accorsi sugli spalti a tifare.

Momento clou l’incontro tra la Nazionale italiana attori e la Nazionale All Star Sosia, che alla fine vince 3 a 4. Un risultato davvero sofferto e combattutissimo: per gli attori in campo ci sono, tra gli altri, Sebastiano Somma, in qualità di capitano, Jonis Bascir, Marius Bizau, Marco Vivio, Gilles Rocca, Emiliano Ragno.

Stesso piglio professionale per la Nazionale All Star Sosia che schiera Massimo Nardi (capitano e sosia di George Michael), Massimo Mori (sosia di Paolo Di Canio), Emiliano Carloni (sosia di Vincenzo Montella), rafforzata per questa volta dai tronisti Matteo Guerra e Marco Stabile, dall’ex velino di Striscia La Notizia Pierpaolo Petrelli, dall’attore Simone Amato e dal vocalist Paolo Pasquali, detto “Doctor Vintage”.

Ospite d’onore Tiberio Timperi, acclamatissimo dal folto pubblico in tribuna.

Al 90esimo l’organizzatore del Trofeo della Befana Eugenio Marchina, insieme al presentatore Fabrizio Pacifici ed alla madrina Cosetta Turco brindano al successo della manifestazione dedicata (grazie a dei proventi di lotteria) all’ impegno nella lotta contro i tumori infantili dell’Umberto I.