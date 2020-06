In prima linea: una donna in Marina, dal 15 giugno in esclusiva sulle migliori piattaforme digitali

IN MARINA NON CI SONO DONNE, NE’ UOMINI SOLO COMBATTENTI!

IN PRIMA LINEA, secondo lungometraggio dell’attrice e regista francese Hélène Fillières (nota in Italia per il film Regine per un giorno), sarà disponibile dal 15 giugno (distribuito da Cloud 9 Film) sulle migliori piattaforme digitali: SKY PRIMAFILA, CHILI, RAKUTEN, TIM VISION, APPLE TV, INFINITY TV, GOOGLE PLAY, CG DIGITAL e THE FILM CLUB.

Il film, interpretato da Lambert Wilson (Suite francese), Diane Rouxel (A testa alta) e Alex Descas (L’amore secondo Isabelle), affronta un delicato argomento mettendo in relazione due mondi apparentemente molto distanti: esercito e donne.

Trama

Laure (Diane Rouxel): ha 23 anni, decide di arruolarsi in Marina. L’ambiente militare si sa, è prettamente maschile. Ed è proprio questa la sfida che attrae Laure: tuffarsi nell’oscurità, farsi valere, in un mondo di onore, disciplina e battute sessiste. Un mondo dove essere donna è già di per sé un difetto.

IN PRIMA LINEA: UNA DONNA IN MARINA

Un film di

Hélène Fillières

Con

Lambert Wilson, Diane Rouxel e Alex Descas

DAL 15 GIUGNO IN ESCLUSIVA SULLE MIGLIORI PIATTAFORME DIGITALI: SKY PRIMAFILA, CHILI, RAKUTEN, TIM VISION, APPLE TV, INFINITY TV, GOOGLE PLAY, CG DIGITAL e THE FILM CLUB