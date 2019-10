Inapp, presentata settimana Erasmus+

Roma – “Partecipare all’Erasmus cambia la vita”. E’ questo il messaggio lanciato a qualche giorno dall’inizio della settimana ‘Erasmus+ Inapp’ durante la conferenza di questa mattina a Roma presso la sede dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche. “Tutti i giovani hanno apprezzato dal programma la presa di coscienza delle proprie capacita’” spiega Paola Nicastro, direttore generale dell’Inapp. I numeri, infatti parlano chiaro: 31.000 partecipanti all’Erasmus+Vet, 25.000 i giovani che hanno effettuato tirocini presso aziende europee, 2.5000 docenti, formatori e tutor coinvolti, con il 30,9% di partecipanti che ha avuto la possibilita’ di fare un’esperienza lavorativa all’estero. E l’Italia e’ la quarta destinazione piu’ apprezzata dopo il Regno Unito, Spagna e Germania. Il programma di mobilita’ studentesca, voluto e finanziato dall’Unione europea, compie proprio quest’anno sei anni dal suo inizio e, come tutti gli anni, vedra’ dedicata una settimana, dal 14 al 18 Ottobre in tutta Europa. A Roma gli eventi si svolgeranno lunedi’ 14 presso l’auditorium Inapp e da martedi’ a venerdi’ presso il Bettoja Hotel Massimo d’Azeglio, attraverso testimonianze di studenti e seminari a tema. “Non solo questa settimana, le scuole organizzano giornate dedicate durante tutto l’anno per fare conoscere l’Erasmus+”, aggiunge Nicastro, un programma in cui l’Unione europea sta cercando di incrementare i finanziamenti per consentire una maggiore inclusione. Dai dati raccolti dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp, risulta che i partecipanti a Erasmus+ abbia migliorato notevolmente le ‘soft skills’, ovvero alcune tra le capacita’ comunicative, relazionali e di adattamento degli studenti, tanto che il 98,4% non ha dubbi nel consigliare ad altri la partecipazione al programma.