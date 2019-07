INEUROFF, Ondadurto Teatro in scena l’8, il 9 e il 29 agosto a Roma

Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (08 e 09 agosto), e Piazza San Cosimato (29 agosto), ad ospitare INEUROFF, il festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni intrattiene ed emoziona il pubblico grazie a suggestive opere teatrali. Connections & Passages è il tema dell’edizione estiva 2019, scelto dalla direzione artistica Lorenzo Pasquali e Marco Paciotti per Ondadurto Teatro, con lo scopo di far interagire progetti artistici e spazi urbani, far dialogare culture diverse e rendere protagonista lo spettatore avvicinandolo all’azione scenica. Scenografia naturale sarà il Colonnato del Museo della Civiltà Romana all’Eur.

Il festival quest’anno ha un importante riconoscimento da parte della COMUNITà EUROPEA all’interno di Contact Zones / con il supporto di CREATIVE EUROPE.

Sia l’8 che il 9 agosto alle 21.45, la compagnia di Teatro Urbano, accreditata in tutto il mondo, Ondadurto Teatro, ospiterà la sua nuova produzione dal titolo MERAVIGLIA!, già applaudita per soli tre giorni al ROMA EUROPA Festival. Diretto da Marco Paciotti, con gli attori Valerio Marinaro, Giorgia Marras, Sara Mennella, Lorenzo Pasquali e Dario Vandelli, le musiche originali di Stefano Saletti e i costumi di K.B. Project, Meraviglia è un viaggio surreale e onirico alla riscoperta della maestosità della natura.

Suggestioni emozionali, grandiosi macchinari – realizzati da Dario Vandelli e ideati da Lorenzo Pasquali e Massimo Carsetti – e personaggi surreali, attraverso il teatro fisico, il nouveau cirque e il gesto, provocheranno lo spettatore dando vita a un linguaggio visivo dal forte impatto, capace di dialogare con persone di ogni età, etnia e cultura e di raggiungere un pubblico internazionale.

Ad aprire le due serate alle 20.00 sarà Amalia Franco con la sua Physical performance A Flower is not a flower, ovvero del corpo solido. Un lavoro sul corpo e sull’utopia della sua forma stabile, ogni volta delusa dalla sua fragilità, e secondo quadro di Trittico. Lasciare andare con grazia.

Tra una performance e l’altra, sarà possibile anche degustare l’aperitivo della chef stellata Cristina Bowerman, presente con Ape Romeo Chef&Baker.

Il 29 Agosto a Trastevere invece sin dalle ore 16.00, nella storica Piazza di San Cosimato, gli spettacoli snelliranno la loro forma, a favore di un’interazione con gli spettatori, passanti occasionali ignari di ciò che sta per accadere. In arrivo artisti internazionali, ma anche letture animate per far divenire i bambini voci attive delle storie narrate e laboratori, tra cui spicca quello creativo di cucito.

PROGRAMMA

EUR – PIAZZA AGNELLI

08 e 09 Agosto 2019

dalle 19.30 a chiusura

ISTALLAZIONE

di Ondadurto Teatro (ITA), istallazione Site Specific – coproduzione

APE ROMEO Chef&Baker

Aperitivo a cura della chef stellata Cristina Bowerman

h. 21:15

A FLOWER IS NOT A FLOWER, OVVERO DEL CORPO SOLIDO

di Amalia Franco (ITA), Physical performance – contact zones / EU selection

h. 21:45

MERAVIGLIA !

di ONDADURTO TEATRO (ITA), Teatro Urbano – coproduzione

TRASTEVERE – PIAZZA SAN COSIMATO

29 Agosto 2019

h. 16.00 e 18.00

CORPUS MUNDI

di BARBARA CARAVALHO (BRA), Physical performance – dance – contact zones / EU selection

h. 16.30 e 18.30

UNAiUNA

di Marina Fullana Covas (ES), Physical performance – dance – contact zones / EU selection

h. 17.00

DANCE & BAMBOO

di antagontheaterAKTion (DE/BRA/LT) Physical performance

h. 17.30 e 19.00

HOOPELAÏ

di Andreanne Thiboutot (CANADA), Circo Contemporaneo

coproduzione internazionale tra Canada e Belgio

h. 19.30

licht wesen PARADE

di antagontheaterAKTion (DE/BRA/LT) Physical performance

EXTRA

LETTURE ANIMATE

LAB creativo di CUCITO

INFO E PRENOTAZIONI

EUR / 8 e 9 AGOSTO – Costo biglietto € 6,00

TRASTEVERE / 29 AGOSTO – Eventi gratuiti

E-mail info@ineuroff.it – www.ineuroff.it

www.facebook.com/ondadurtoteatro – twitter.com/ONDADURTOTEATRO

