IoLeggoACasa, online fumetto su Galleria Borghese

Roma – La Galleria Borghese, a Roma, e’ protagonista della storia a fumetti ‘Il pomo rubato’ disegnata da Martoz e disponibile per la lettura online il 29 e 31 marzo nell’ambito del progetto ideato e realizzato dal Mibact in collaborazione con la casa editrice Coconino Press Fandango e gli autori delle storie. Ogni domenica sono disponibili gratuitamente per la lettura online al link dell’editore issuu.com/coconinopress 6 dei 51 albi dedicati ai musei e ai parchi archeologici del Paese illustrati da alcuni dei migliori fumettisti italiani. Dal lunedi’ al sabato successivo si potra’ leggere ogni giorno per 24 ore una delle 6 storie.

‘Il pomo rubato’ racconta un avventuroso inseguimento tra le sculture, i dipinti e gli affreschi della Galleria Borghese. La giovane protagonista della storia dovra’ correre a perdifiato senza farsi intimorire dal triplice ringhio di Cerbero, ne’ lasciarsi incantare dai cortei magici che le sfilano accanto per trovare una mela da addentare e un approdo sicuro sulla spalla di Napoleone Bonaparte alla ricerca di sua sorella Paolina. Martoz (Assisi, 1990) e’ un artista eclettico, fumettista, illustratore e street artist, attivo nell’ambito dell’autoproduzione con progetti personali e collaborazioni, ha lavorato con numerose testate tra le quali Linus, Illustratore Italiano, Crisma. E’ stato premiato al Treviso Comic Book Festival 2016 e nel 2017 al Napoli Comicon.

L’obiettivo di Fumetti nei Musei e’ di avvicinare i ragazzi al patrimonio museale con linguaggi differenti piu’ affini alle loro sensibilita’. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il canale digitale diventa prioritario e indispensabile per raggiungere il pubblico giovane. Nello spazio offerto dai social network l’iniziativa e’ diffusa tutti i giorni sui profili ufficiali @fumettineimusei, supportati dai canali istituzionali @mibact, @museitaliani e dall’intera rete composta dai singoli musei, oltre che su Facebook, Instagram e Twitter con gli hashtag #iorestoacasa e #ioleggoacasa.