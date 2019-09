‘Isola Cinema’ chiude con un omaggio alla città di Roma

Roma – L’Isola del Cinema, all’Isola Tiberina, si prepara a chiudere la XXV edizione con un omaggio a Roma, con la storia della fondazione di Roma, trama del film ‘Il Primo Re’ di Matteo Rovere e uno sguardo piu’ ampio su tutta Italia, grazie ai video di promozione turistica delle 14 citta’ metropolitane protagoniste allo Schermo Tevere. Il Team de L’Isola del Cinema sta gia’ lavorando per l’edizione 2020 del Festival, che si riconferma un ottimo esempio di marketing culturale, ponendo al centro il cinema e l’arte visiva, in ogni sua declinazione, come veicolo di storia, valori e culture. Questa la programmazione: MERCOLEDI’ – Incontro speciale con i protagonisti e interpreti del film ‘La notte e’ piccola per noi’, che verra’ introdotto dal regista Gianfrancesco Lazotti e parte del cast. Saranno presenti Francesca Reggiani, Andrea Sartoretti, Tommaso Lazotti e Giselda Volodi. Al Cinelab torna il film “Capri Revolution” di Mario Martone, il film vincitore di due David di Donatello. GIOVEDI’ – Torna ancora una volta, in Arena alle 21:30 “Green Book” di Peter Farrelly, il film, vincitore di tre premi Oscar.

Al Cinelab alle 22 l’ultimo film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. VENERDI’ – Apre la serata in Arena, alle ore 21.30, il remake riportato sul grande schermo da Bradley Cooper, “A star is born”, che ha trionfato agli ultimi Oscar. Al Cinelab torna l’esilarante commedia di Riccardo Milani “Come un gatto in tangenziale”, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. SABATO – Nell’Arena, per la sezione International propone il capolavoro di Bryan Singer, ‘Bohemian Rapsody’, sulla storia dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury. Nella stessa sera, al Cinelab, ore 22 per la sezione Ciak D’Italia, sara’ proiettato il film “Seguimi”. DOMENICA – In Arena torna il film con cui L’Isola del Cinema ha voluto celebrare l’avvio della XXV edizione, ‘Il primo Re’ di Matteo Rovere, che viene proposto di nuovo in chiusura della stagione 2019 e che ci riporta alle origini di Roma. Sara’ presente alla proiezione l’assessore al Turismo di Roma Capitale, Carlo Cafarotti. Parallelamente, al Cinelab, la stagione si conclude con il film “Il campione” di Leonardo D’Agostini.