John Cabot University, domani dibattito ‘Come reinventare Capitalismo’

Roma – ‘Reinventing how to govern capitalism’ e’ il titolo del dibattito che si terra’ domani a Roma, alle ore 16, nella sede della John Cabot University (Jcu), a cura del Dipartimento di Scienze politiche e Affari internazionali, del Dipartimento di Scienze economiche e sociali e dell’Istituto Guarini per gli Affari Pubblici. Sara’ presente Nils Gilman, vicepresidente dei programmi di ricerca del Berggruen Institute, vicedirettore del The WordlPost e autore di ‘Deviant Globalization: Black Market Economy in the 21st Century’ (2011), e di ‘Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America’ (2004). “Mentre il capitalismo neoliberista e’ stato estremamente efficiente nel generare nuova ricchezza, non lo e’ stato altrettanto nel distribuire tali guadagni in modo ampio ed equo. La sfida centrale, ora, e’ progettare nuovi meccanismi politico-economici volti ad assicurare che i frutti della crescita siano distribuiti il piu’ ampiamente possibile fra tutte le persone. In questa ottica, il dibattito proporra’ un approccio ‘mutualistico’ alla condivisione della ricchezza, come punto nodale di un nuovo capitalismo”, ha spiegato la professoressa Jcu, Pamela Harris. Appuntamento domani, venerdi’ 11 ottobre, a Roma, dalle ore 16 alle 18, nell’Aula Magna Regina della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere.