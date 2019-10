John Travolta alla Festa del Cinema di Roma. Oggi e’ stato il giorno del grande attore americano – l’indimenticabile Tony Manero nella Febbre del Sabato Sera, Danny Zuko in Grease, Vincent Vega in Pulp Fiction – solo per citare alcuni dei suoi ruoli e film piu’ conosciuti.

Durante il red carpet, antecedente all’Incontro con il pubblico nella Sala Sinopoli dell’Auditorium, Travolta si e’ fermato per ricevere l’abbraccio dei fan, regalando foto e sorrisi.

L’attore poi, durante l’ Incontro con il pubblico, ha ripercorso la sua carriera ricca di successi e ha presentato il thriller The Fanatic di Fred Durst, da lui interpretato.

Il film racconta la storia di Moose, appassionato di cinema, ed ossessionato dal suo attore preferito, Hunter Dunbar. Quando non riesce ad incontrarlo, si rivolge alla sua amica Leah, una fotografa che sa come trovare le case delle celebrità. Moose inizia così a perseguitare l’attore per ottenere un incontro che in cuor suo e’ sicuro di meritare. Le intenzioni di Moose, dapprima innocue, prendono man mano una piega pericolosa, e Dunbar inizia a temere sempre di piu’ per la sua vita.

A proposito del film, l’attore ha detto: “Questo ruolo mi è piaciuto perché racconta le passioni nascoste di un fan. Mi è piaciuto questo aspetto di avere una persona che ami, che ti fa scatenare il cuore, l’entusiasmo”.

Nel corso dell’Incontro, Travolta ha ricevuto il Premio Speciale attribuito dalla Festa del Cinema di Roma.