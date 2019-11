L’8 novembre al Teatro Mongiovino ‘Ritmo della Vita’, spettacolo di percussioni e danze africane

Roma – Al via la rassegna organizzata da SPERIMENTIAMO Arte Musica Teatro dal titolo “(ri)conoscersi a Teatro”, sotto la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini e Realizzata con il finanziamento di Roma Capitale – Municipio Roma VIII.

Venerdì 8 novembre si terrà Il Ritmo della Vita presso il Teatro Mongiovino di Roma.

Per gli Africani in generale e per gli Igbo della Nigeria in particolare, la danza accompagna ogni aspetto della vita e ad ogni evento corrisponde una musica, un ritmo ed una danza particolare. Ci sono le danze per la nascita, per la morte e per tutti i momenti importanti della vita di un individuo. L’essere umano è esso stesso energia, onde, armonia e ritmo. Steve Emejuru ed il suo gruppo daranno vita ad una serata di musica e danza africana stringendo con il pubblico un legame di divertimento, unione e pacificazione. Interessante anche dal punto di vista culturale la scoperta di rari strumenti musicali nigeriani quali: ekwe, ogene, udu, aro, oja, igba, nkwa, okwa, ubo, opi.

Target: spettacolo per tutte le età.

Date e luogo rappresentazioni: venerdì 8 novembre 2019 alle 20:30 presso il Teatro Mongiovino (via Giovanni Genocchi, 15 Roma).