La band di Lucio suona Dalla l’111 gennaio al Parioli Theatre Club

Tra i più eclettici interpreti della musica italiana, capace di trascinare intere generazioni grazie alle sue strofe senza tempo, Lucio Dalla con la sua musica è riuscito a dar corpo a un caleidoscopio di emozioni.

L’11 gennaio il palco del Parioli Theatre Club, storico teatro nel cuore del quartiere Parioli, ospiterà una cena-concerto con la band che ha accompagnato Dalla nei suoi tour. Sul palco anche alcuni dei musicisti che hanno collaborato alla registrazione di alcuni album del grande Lucio per una serata che scalderà i nostri cuori.

Stefano Fucili (Chitarre e voci) Cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore alla fine degli anni novanta, scrivendo con e per Dalla il brano Anni Luce nel 2001 dal cd Luna Matana. Luciano Ciccaglioni (Chitarre) – Ha collaborato con Francesco De Gregori, Luca Barbarossa, Ivano Fossati e tanti altri. Con Lucio Dalla ha inciso le chitarre in studio per gli album pubblicati negli anni ’70.

Giovanni Imparato(percussioni) – Unanimemente considerato fra i più talentuosi percussionisti d’Italia, ha più volte collaborato con Dalla.

Stefano Scartocci (pianoforte) – Pianista, compositore, ha collaborato con Claudio Baglioni, Renato Zero, e tanti altri. In particolare ho seguito mansioni di editoria e consulenza musicale anche per Lucio Dalla.

Benny Amoroso(tromba) – membro della storica band “The Flippers”, in cui Dalla era voce solista e clarinettista. Ha collaborato con Lucio per anni.

LA BAND DI LUCIO SUONA DALLA 11 GENNAIO // H: 21

Parioli Theatre Club

via Giosuè Borsi 20 – Roma

11 gennaio 2020

Apertura porte ore 20.00

Inizio concerto ore 21.00

Prenotazione tavoli +39 333 995 1643

Ingresso gratuito